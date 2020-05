A Mercedesnek még mindig nagyon vonzó a Forma-1-ben való szereplés

A Forma-1 kritikus időszakot élhet meg, ami a lehető legrosszabbkor jött, közvetlen a nagy szabályváltozások előtt, amiket végül 2022-re halasztottak, de lehetséges, hogy az új dátum 2023 lesz, így a csapatok három éven át használnák ugyanazt a kasztnit.

Még több F1 hír: Egy újabb jel arra, hogy a Kanadai Nagydíj is halasztást kaphat a Forma-1-ben

Újabb és újabb szabályváltozások lépnek érvénybe a költségek csökkentése miatt, így hamarosan azt is megerősíthetik, hogy a jövőre bevezetésre kerülő költségvetési sapka egy alacsonyabb összeget fog tartalmazni.

A hírek 150 millió dollárról szólnak, de a kisebb csapatok 100 milliós határt akarnak, ami azonban elbocsátásokat vonhat maga után a top-istállóknál. Jelen helyzetben ez megengedhetetlen lenne az emberek miatt.

Ezzel a 100 milliós határral azonban minden eddiginél szorosabb lehet a mezőny, bár a költségvetés nem tartalmazza a versenyzői fizetéseket, a vezetők honoráriumát, a marketingköltségeket, az utazási költségeket, és a motorokra költött összegeket sem.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG signs an autograph for a fan Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az egyik terv, hogy befagyasszák motorokat, miközben már jóváhagyták, hogy 2020 év végéig tiltott a 2022-es aerodinamika fejlesztése. A gyárlezárások is tovább folytatódhatnak, hogy még több pénz spóroljanak meg ezzel.

A csapatokon belül is elkezdődhetnek a megszorítások, amit a McLaren tett meg elsőként. A Mercedesnél egyelőre minden ugyanúgy megy tovább, mint eddig. A pletykák Toto Wolff távozásáról szólnak, aki az Aston Martinhoz tarthat, bár ezt az osztrák már tagadta az ORF kérdésére.

A Daimler új főnöke, Ola Källenius az Autocar lapnak adott interjújában is egyértelművé tette, hogy nincsenek kérdőjelek az F1-es szereplésük kapcsán. Továbbra is nagyon vonzó számukra a Forma-1, és ez így is maradhat.

„Mint azt tudják, jelenleg is folytatódnak a tárgyalások a jövőre vonatkozó új F1-es megállapodásról. Fontos számunkra, hogy minden üzlet kielégítő legyen ökológiai és pénzügyi szempontból is. Az F1 számunkra azonban egy nagyon, nagyon vonzó aréna marad.”

Ajánlott videó: