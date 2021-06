„A Mercedesnek meg kell ölelnie Bottast, figyelniük kell rá!”

Bakuban 0 ponttal zárt a Mercedes csapata, miután a piros zászlót követő újraindításnál Lewis Hamilton nem tudta bevenni az 1-es kanyart, Valtteri Bottas pedig az egész hétvégén szenvedett, és csak a 12. helyen zárt – így a Red Bull 26 pontos előnybe került a Mercedesszel szemben.

A finn versenyző pedig az egyéni pontverseny hatodik helyére csúszott vissza: most már a két Red Bull-pilótán és Hamiltonon kívül Norris és Leclerc is előtte áll. Bottas 2022-es sorsa egyelőre kérdéses, hiszen a szerződése 2021 végén lejár, és sokan azt valószínűsítik, hogy George Russell érkezhet jövőre Lewis Hamilton mellé.

A csapatfőnök Toto Wolff a verseny után azt nyilatkozta a Motorsport-Total.com-nak, hogy Bottas rendkívül peches ebben az évben, így ezt is figyelembe fogják venni a 2022-es döntésük meghozatalakor.

„Mindig őszinték vagyunk a versenyzőinkkel, ők élvezik az elsőbbséget a döntésünknél. Ez mindig is így volt és mindig is így lesz. Még nem hoztunk döntést, de figyelembe fogjuk venni azt is, hogy Valtteri hihetetlenül peches idén.”

A témával kapcsolatosan a Mercedes motorsport-részlegének korábbi alelnöke, Norbert Haug is megszólalt, aki kiemelte, Bottas nem felejtette el egy hétvége alatt, hogy hogyan kell vezetni – erről a Sky Germanynek beszélt.

„Meg kell ölelniük Bottast és figyelniük kell rá. Egyértelmű, hogy jelenleg küszködik egy problémával, szó sincs arról, hogy egy hétvége alatt hirtelen elfelejtette volna, hogy hogyan kell vezetni. Monacóban jó teljesítményt nyújtott, Bakuban viszont teljesen elveszett volt. A Mercedesnek stabilizálnia kell a helyzetet” – véli Haug.

Kai Ebel Vettelről: „Minden fejben dől el”