A Mercedesek elöl a Belga Nagydíj első szabadedzésén, a Ferrarik nagyon messze az első tíztől!

Egyhetes szünet után visszatért a száguldó cirkusz, ezúttal Spa-Francorchampsba látogatott el a mezőny, ahol már az előrejelzések sem a legmelegebb hétvégét jósolták, korábban úgy tűnt, az egész hétvégén van esély az esőre.

Bár az első szabadedzés elején igen felhős volt az ég és a hőmérő is csak 15 C°-ot mutatott, de az aszfalt száraz maradt és így indultak meg a versenyzők az első köreikre, amelyek még erősen tapogatózó jellegűek voltak, ahogy az ilyenkor lenni szokott.

Még több F1 hír: Verstappen: mindkét Mercedes pilótának előttem kéne lennie a bajnokságban

A huszadik perc után kezdődött meg az első komolyabb mozgolódás, sokan kint voltak, de sok különböző taktikán, az első háromban Verstappen és Bottas keményen, Perez lágyon futotta meg a legjobb körét, Gasly és Norris pedig utóbbi hibájából majdnem egymásba rohantak.

Nemsokára Lance Stroll vette át a harmadik helyet és láthattunk a közben közepesekre váltó Lewis Hamiltontól az első kanyarban egy elfékezést, de ez sem akadályozta meg abban, hogy átvegye a vezetést Verstappentől.

Az edzés feléhez közeledve Antonio Giovinazzi és a két Haas voltak azok, akik még nem mentek időt, a bokszba pillantva pedig azt láthattuk, hogy Magnussen autóján még ekkor is bőszen dolgoztak. Nem jó jel. Mindeközben a pálya kiűrült, vége lett az első rohamoknak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Hamarosan kiderült, hogy miért dolgoztak ennyit a két Haason: az erőforrások adták meg magukat, ezeket kellett kicserélni, ezzel gyakorlatilag ki is írták magukat az első szabadedzés történéseiből.

Nagyjából 10 perces várakozás után megkezdődött ismét a körözgetés és Lando Norris gyorsan ment is egy első helyre elegendő kört a lágyakon. Ezt Sainz döntötte meg nem sokkal később, de a leggyorsabbak még nem érkeztek.

Hamarosan azonban jöttek és máris Bottas, Hamilton, Perez, Stroll, Albon volt a sorrend, mindenki lágy körös gyorskört ment, Albon hátránya 556 ezred volt az éllovas Bottasszal szemben.

Még több F1 hír: A Ferrari bizonytalan: két különböző első szárnnyal érkeztek a Belga Nagydíjra

Nem sokkal később már Max Verstappen találta magát a harmadik helyen, mégpedig mindössze nyolc százados hátránnyal Bottasszal szemben, míg hátrébb a két Renault is be tudta verekedni magát az első tíz közé.

Nem voltak ott azonban a Ferrarik, akik tíz perccel az edzés vége előtt csak a 14.-15. helyet foglalták el, úgy, hogy ezeket is lágyakon érték el, miközben Kimi Raikkönen is eléjük jött be - nem úgy tűnt, hogy Charles Leclerc megismétli tavalyi sikerét.

A versenyzők még kijöttek az utolsó tíz percben tesztelni a lágy gumikat egy kicsit, de javítás nem történt, Bottas még egy lassú defektet is bekapott, de végül maradt az élen és pozitív előjellel várhatja a délutáni gyakorlást.

Ajánlott videó: