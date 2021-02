A Mercedesé volt a legmegbízhatóbb autó, meglepő csapat a második helyen

A Mercedes dominanciájáról talán mindent elmond, hogy amellett, hogy messze a legjobb autóval rendelkeztek 2020-ban, mindössze egyszer kellett az egyik pilótájuknak (Valtteri Bottasnak a Nürburgringen) technikai hiba miatt feladnia a versenyt.

Az év során megtett összversenytáv tekintetében nincs is hozzájuk senki közel: több, mint 700km-et vernek a második helyezett Alfa Romeóra. A svájci-olasz csapat autója szintén csak egyszer állt meg technikai probléma miatt: a Török Nagydíjat kellett feladnia Antonio Giovinazzinak sebességváltóhibával.

Ezen felül Giovinazzi kétszer esett még ki: Spában saját magától dobta el az autót, aminek a leszakadó kereke nagyon veszélyesen kapta el George Russell Williamsét, illetve Mugellóban a biztonsági autós fázist követő baleset után, ahol esélye sem volt lelassítani Kevin Magnussen előtt.

A remek megbízhatósághoz sajnos az Alfa Romeo esetében nem tartozott jó teljesítmény 2020-ban, amit a csapat frusztráltan, de jogosan írhatott a gyenge 2020-as Ferrari motorra.

A statisztikák remekül megmutatják azt is, miért veszítette el a Racing Point egy, az egész évet figyelembe véve is erősebb autóval a konstruktőri bajnokság 3. helyezését a McLarennel szemben: míg a rózsaszín autók a második legkevesebb 8869 km-t tették meg, a McLaren a harmadik legmegbízhatóbb csapat volt, ezért is nyilatkozta azt Andreas Seidl, hogy nagyon örült, amiért az évben nem volt olyan műszaki meghibásodásuk, amiben a csapat hibázott (a Renault motor miatt azonban 2 pont nélkül zárt futamuk is volt).

A Racing Point esetében beszélhetünk a Mercedes motor megbízhatatlanságáról is, Sergio Perez egy biztos 3. helyet, és egy pontszerzési lehetőségek bukott el az év második felében, míg Stroll az év első futamáról esett ki motorhiba miatt.

A Ferrari szintén nem túl dicsőséges 8. helyéhez nagyban hozzájárult Charles Leclerc hibája a Stájer Nagydíjon, aki mindkét autójukat kiejtette a 3. kanyarban, de a remek szezont futó monacói hibázott a Szahír Nagydíj első körében is. Megbízhatatlansági hibák okozták azonban Leclerc barcelonai, és Vettel monzai kiesését.

Helyezés Csapat Megtett km 1. Mercedes 10,241 2. Alfa Romeo 9,513 3. McLaren 9,431 4. Renault 9,347 5. AlphaTauri 9,334 6. Williams 9.196 7. Red Bull 9.172 8. Ferrari 8,941 9. Racing Point 8,869 10. Haas 8,788

