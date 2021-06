A Mercedes versenyképesebb lehet, de a Red Bull a favorit

Az Auto Motor und Sport futamelőzetesében is úgy vélekedik, hogy a csillagosok most akár vissza is vághatnak, de azért nem lesz könnyű dolguk. Monaco és Baku azonban jelentősen eltér egymástól, hiába utcai pályákról van szó.

„Az az egyetlen hasonlóság, hogy városi pályák. Bakuban jóval szélesebb a nyomvonal, a kanyarok is gyorsabbak, és mivel a célegyenes közel két kilométer hosszú, így bőven lesz lehetőség az előzésre.”

Ezért is lehet nagy szerepe a hátsó szárnyaknak, amelyek most egyébként is a figyelem középpontjában vannak. „Itt kisebb szárnyakkal fognak menni, mint az idény eddigi részében bárhol, akár még új megoldások is jöhetnek, főleg a nagyobb csapatoktól.”

A most hétvégi viadalon vélhetően ismét minden a Mercedes és a Red Bull csatájáról fog szólni. A Ferrari ugyan Monacóban nagyon jó volt, de most vélhetően inkább hátrafelé kell majd tekinteniük, és ezt maga a csapat is elmondta már, hogy most nem várnak olyan kiugró teljesítményt.

„Monacóban a Red Bull láthatóan jobb volt. Bakuban azonban a Mercedesnek erősebbnek kell lennie. Az autójuk mindig jó, amikor több tényezőre van egyszerre szükség. Az aerodinamikai hatékonyságuk kiváló, tehát több leszorítóerő mellett is kevesebb légellenállást generálnak.”

„Elsősorban most is inkább az fog viszont dönteni, hogy melyik istálló találja meg a legjobb beállításokat, és ki tudja a gumikat az optimális működési tartományban tartani a lehető leghosszabb ideig” – vélekedik a német oldal.

A stopperen kívül viszont a legtöbb szem minden bizonnyal a Red Bull hátsó szárnyára és annak hátrahajlására fog majd irányulni. Toto Wolffék szerint a megoldás akár hat tizedet is érhet majd a hosszú egyenesben, de a bikások persze csökkenteni akarták a jelentőségét.

A hétvége folyamán majd kiderül, hogy kinek van igaza, a vasárnapi leintést követően pedig, legyen bármi is az eredmény, jöhetnek még fordulatok, ha valaki tényleg óvásra szánja majd el magát.

