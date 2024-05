A Mercedes üzent: már tudják, merre kell tartaniuk

A német gyártó új fejlesztési irányt jelölt ki következő fejlesztési csomagjára, amivel remélik, a gyors és lassú kanyarokban is jobb lesz az autó egyensúlya. Azon vannak, hogy az új alkatrészek a júniusi Kanadai Nagydíjra készen legyenek, de van arra is esély, hogy akár Monacóba is érkezhetnek belőlük, ha korán elkészülnek.

Lewis Hamilton, aki már kipróbálta a Mercedes szimulátorában a frissített autót, optimistán fogalmazott annak teljesítményéről és a csapat többi részén is úgy tűnik, hogy két és fél év után, mely tele volt fejlesztésekkel, amik nem hozták a hozzájuk fűzött reményeket, ezúttal tényleg változni fognak a dolgok.

A csapatfőnök, Toto Wolff szerint ez azért van, mert a csapat elfogadta, hogy nincs egyetlen megoldás, ami összes problémájukat megoldja, ehelyett a folyamatos fejlődésen kell dolgozniuk: „Szerintem amit látunk, az az, hogy végre folyamatos javulást hozó fejlesztéseket hozunk, nem a csodára várunk, így egy kiegyensúlyozottabb autót kaptunk, aminek lehet növelni a teljesítményét.”

„Ezek azok a dolgok, ahol egy, másfél tizedet hozol, de ugyanakkor a többiek fejlődnek. Szóval azt látni, hogy az autó egyre jobb lesz. Ez nem olyan, mint a részvények, hogy egyszer csak kilőnek, hanem fokozatosan, hullámzóan halad felfelé. Amíg az irány jó, addig én magabiztos vagyok.”

Arra a kérdésre, hogy a múltban hiba volt-e várni a varázsgolyóra, Wolff úgy felelt: „Igen, szerintem sosem volt olyan egyértelmű jele a javulásnak, mint az elmúlt pár futamon, ahol vagy a lassú, vagy a gyors részeken mindig gyors volt az autó, de a kettőn együtt soha. Ezt most már lassan ki tudjuk bogozni.”

Wolff elárulta, mi volt kifejezetten más a Mercedes korábbi hozzáállásában, ami már megváltozott és így megerősítette, mely irányba kell haladniuk: „Sokat cikk-cakkoztunk az elmúlt években, volt pár téves riasztásunk.”

„Szerintem van egy alapvető probléma, amit nem vettünk észre, pedig kellett volna. Ezért vagyunk most magabiztosabbak. Ugyanakkor ebben a sportágban semmi sem garantált. Vagyunk, ahol vagyunk, nem elég jó, a hangomon is lehet hallani, hogy dühös vagyok. Jobb munkát kell végeznünk.”

A csapatfőnök beszélt arról is, hogy az autó javulása az eredményeiken még nem látszik.