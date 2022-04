A Mercedes új fejlesztésekkel készül, melyekkel „elég sok köridőt” nyerhetnek

A német autógyártó továbbra is komolyan szenved a delfinezés jelensége miatt, így az autóban rejlő elméleti potenciált sem tudják kiaknázni. A pattogás enyhítésének egyik módja az, ha magasabbra emelik az autót, de ezzel persze leszorítóerőt veszítenek, ami pedig köridőveszteséget is jelent.

Toto Wolff csapatfőnök a vasárnapi futam után a rádióban kért elnézést Lewis Hamiltontól a „vezethetetlen” autó miatt, és elismerte, hogy továbbra sincs azonnali megoldás a gondjaikra. A Miamira és Barcelonára készülő fejlesztések ugyanakkor némi reményt adhatnak majd számukra.

„Ténylegesen hisszük, hogy a jelenleg alkalmazott tudomány segít majd nekünk abban, hogy alacsonyabban tudjuk futtatni az autót. Úgy gondoljuk, ezen múlik az aerodinamika, de eddig nem tudtuk kiaknázni a lehetőségeket a pattogás miatt. Ha ezt sikerül megoldani, akkor elég sok köridőt találhatunk. Ha nem, akkor pedig máshol kell keresgélnünk” – mondta Wolff.

Azt persze a Mercedes is tudja, hogy önmagában a delfinezés csökkentésével nem lesznek egyből a Ferrari és a Red Bull kihívói, de továbbra is bíznak abban, hogy ha már nem zavarja őket ez a jelenség, akkor gyorsabban tudnak majd fejlődni is.

„Az alapvető probléma, amely bizonyos szempontból mindent beárnyékol, az az, hogy az autónk mindenki másénál jobban pattog. Emiatt pedig nem tudjuk úgy működtetni azt, ahogy kellene, ennek pedig komoly következményei vannak a beállításokra, a gumik tapadására és így tovább.”

„Ezek tehát összekapcsolódnak. Ha nem sikerül megoldani a delfinezést, akkor vannak hagyományosabb fejlesztési utak is, melyekre még nem mentünk rá. Időt akarok hagyni arra, hogy komolyan megfontoljuk ezt a döntést.”

Az persze már más kérdés, hogy a csapat már az év eleje óta mondogatja, hogy ha nem lenne a delfinezés, akkor milyen sokat tudnának előrelépni, de egyelőre még nem tudtak egyről a kettőre jutni ezen a téren, és előbb-utóbb el kell majd gondolkozniuk azon, hogy megéri-e ennyi energiát befektetni egy talán alapvetően helytelen koncepcióba.

Ami pedig Wolff futam utáni rádiós üzenetét illeti Lewis Hamilton felé, az osztrák elmondta, hogy azért volt rá szükség, mert ők is érzik, hogy a csapat egyszerűen cserbenhagyja most a pilótákat.

„Az autó egyszerűen vezethetetlen volt. Látni lehetett, mennyire pattogott az egyenesben. Néha azon tűnődöm, hogyan tudják egyáltalán a pályán tartani. Lewis pedig jobbat érdemel tőlünk. Viszont egy csapat vagyunk, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy újra a legjobb helyezésekért harcolhassunk” – zárta gondolatát a csapatfőnök.

