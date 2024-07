A Mercedes üdvöskéje Spában is F1-es autót vezethet majd

Az olasz tehetség ezzel összességében már ötödjére tesztelhet korábbi királykategóriás géppel, hiszen a programját még Ausztriában kezdte a 2021-es W12-vel, majd pedig jött a W13-as, melyet Imolában, Barcelonában és Silverstone-ban is kipróbálhatott.

A 17 esztendős Antonelli most újból a W13-as volánja mögé ülhet be, miközben a Mercedes folytatja a kiértékelését, hiszen továbbra is azon gondolkoznak, beültessék-e őt Lewis Hamilton helyére már 2025-től.

Maga Antonelli egyébként a Magyar Nagydíjon aratott főfutamos győzelmét követően arról beszélt, nem tudja, készen fog-e állni az F1-re, hiszen még az F2-ben is sok a tanulnivalója és sok hibát is vét.

Andrew Shovlin, az alakulat vezető pályamérnöke ugyanakkor kifejtette, hogy a korábbi autókkal történő tesztek eddig jól alakultak, és kíváncsian várják, mi lesz most Belgiumban. „Nehéz lehetőséget találni és időt szakítani a korábbi autókkal való tesztelésre, mert annyira sűrű a program.”

„Nincs erre egy teljesen különálló csapatunk. Ez a költségvetési limit egyik realitása, hiszen nincsen külön tesztcsapatod úgy, mint régen. Kimi pedig amúgy is elfoglalt az F2-es idény miatt, ami szintén komoly koncentrációt igényel, főleg itt az európai hétvégéken.”

Annak kapcsán, hogy mi vár még Antonellire az év hátralévő részében, Shovlin elmondta: „További eseményeket is tervezünk számára. A mostani hétvége után egy napot fog menni Spában, és az év későbbi szakaszában is lesznek még tesztek. Egyelőre azonban minden jól megy.”

„A folytatásban már inkább arra fogunk fókuszálni, hogyan kell megközelíteni az időmérőt, hogyan kell megközelíteni a hosszú etapokat. Erre azért van szükség, hogy jobban értse, min kell még dolgoznia és miben kell fejlődnie, de tényleg jól megy eddig, és jönnek még további események” – magyarázta Shovlin.

Az elismert újságíró eközben szinte már biztosra veszi, hogy Antonelli fogja kapni Hamilton helyét a Mercedesnél.