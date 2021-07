Ezért ünnepelte önfeledten a sikerét a Mercdes a Brit Nagydíjon

A csillagosok önfeledt öröme sok embernél kiverte a biztosítékot, köztük a Red Bullnál és magánál Verstappennél is, aki egyszerűen sportszerűtlennek és tisztességtelennek érezte, hogy miközben őt a kórházban vizsgálták balesete miatt, addig a futamot nyerő Hamilton a brit közönséggel együtt élvezte a pillanatot.

A Mercedes azonban most felfedte, hogy a rivális istálló felső vezetésébe tartozó emberektől és az FIA-tól is megkapták azt az információt, miszerint Verstappen rendben van, ezért úgy érezték, nem kell visszafogniuk magukat.

A Motorsport.com exkluzív interjújában a csapatfőnök, Toto Wolff beszélt a verseny leintése utáni helyzetről: „Fontos megérteni, hogy milyen visszajelzéseket kaptunk. A Red Bulltól is szóltak nekünk, hogy Max rendben van. Christian is szólt az FIA-nak a rádión keresztül, hogy nem esett baja, és a szövetségtől is ugyanezt hallottuk.”

„Szóval semmiképp sem ünnepeltünk volna, ha Max mondjuk megsérül a baleset következtében. Ezt pedig fontos megérteni.” Wolff emellett azt is kihangsúlyozta, hogy Hamilton a futam utáni interjúkig nem tudta, hogy Verstappent kórházba vitték.

A világbajnok ugyanakkor rögtön az eset után rákérdezett, hogy rendben van-e holland riválisa, a kapott információk után pedig nem érezték szükségét annak, hogy tájékoztassák a britet Verstappen pontos állapotáról.

„Lewis meg is kérdezte, amikor elhaladt a baleset színhelye mellett, hogy Verstappen kiszállt-e az autóból. Ő pedig azt a választ kapta, hogy igen. Wolfftól azt is megkérdezték, hogy Hamilton kapott-e konkrét információkat arról, hogy Verstappent a kórházban vizsgálják, mielőtt elkezdődött volna a pódiumceremónia.

„Mi csak azt tudtuk, hogy rendben van, ezért nem kellett szólnunk Lewisnak.” Érthető módon a címvédő nagyon örült annak, hogy hazai pályán tudta behúzni ezt a sikert, ez pedig fontos az egész istállónak az utóbbi idők Red Bull-os győzelmei után.

Ugyanakkor Wolff úgy érzi, az ellenfeleik kissé túlságosan is kritizálták őket a versenyt követően. „Nem szabad elfelejteni, hogy öt rosszul sikerült hétvége után nyertünk újra. Lewis győzött Nagy-Britanniában, szóval érthető, hogy az érzelmek az egekbe szöknek.”

„Ami pedig a megjegyzéseket illeti, amelyek néhol becsmérlőek, néhol személyeskedőek voltak, szerintem mindenkinek a saját maga módján kell ezt csinálnia. Láttuk őket, de részemről én nem igazán tudok hozzátenni semmit” – zárta gondolatát Wolff.

