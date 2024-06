A Mercedes titkos fegyverét a Red Bull fejlesztette tökélyre

Mindezt Tom Clarkson F1-es szakértő, az F1 Nation podcast házigazdája jelentette ki, amikor megjegyezte, a Mercedes legutóbbi első szárnyfrissítése jelentősen megnövelte az autó teljesítményét, majd hozzátette, a módosításhoz a Red Bull sikeres tervezési megközelítését vették alapul.

A frissítés hatása jól látszott a Kanadai Nagydíj időmérőjén és a futamon is, ahol George Russell és Lewis Hamilton is nagyságrendekkel jobban teljesített, mint a korábbi futamokon. Amennyiben ez más pályákon is megtörténne, úgy egy felettébb izgalmas szezon állna még előttünk.

Clarkson "heuréka pillanatnak" nevezte a beállítást, kiemelve a rugalmas első szárny kialakításának technikai aspektusait. A szabályok betartása mellett a szárnynak az előírt terhelési teszten túli hajlékonysága ugyanis kulcsfontosságú volt a Red Bull sikereihez, és most a Mercedes is kiaknázta ezt a potenciált.

"A szabályok határain belül mozgó flexibilis szárnyakat a Red Bull már a szabályok bevezetése óta remekül használja, ám most a Mercedes is rájött a titokra, ami izgalmas szezont hozhat számunkra", nyilatkozta Clarkson.

A közelgő barcelonai futamra kapcsán azonban Clarkson továbbra is óvatosan optimista a Mercedes esélyeit illetően, ugyanis a többi csapat, például a McLaren és a következetesen éllovas Red Bull is erős lehet.

Clarkson úgy látja, a versenyzők versenyszelleme is megváltozott, ugyanis már Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton és George Russell is hisznek abban, hogy felvehetik a versenyt a topcsapatokkal.