A Mercedes technikai vezetője szerint megkérdőjelezhető az új szabályok jótékony hatása

Miközben sokan egyértelmű sikernek könyvelték el a nagy szabálymódosításokat és a szívóhatású autók visszatérését, a 2022-es idény azért így sem volt a legizgalmasabb a bajnoki csatát tekintve, bár jó futamokból azért bőven akadt az idény folyamán.

Elliot szerint azonban hiba lenne azt gondolni, hogy drámaian változott a helyzet, méghozzá a jó irányba. Ő ráadásul azon a nézőponton van, hogy egyelőre nem sikerült elérni azt a nagy ugrást, mint amit egyesek reméltek.

„Személy szerint, talán azért is, mert nem volt valami jó autónk, de én nem vagyok nagy rajongója az új szabályoknak” – mondta Elliot az Autosport/Motorsport.com-nak. „Ha megnézzük, hogy mi volt a céljuk az előzések javításával, az biztos, hogy a kanyarokban közelebb tudnak maradni egymáshoz az autók.”

„Abban viszont nem vagyok biztos, hogy ennek eredményeként nem veszítettünk az egyenesekben a szélárnyék és a légellenállás csökkenése terén. Számomra tehát nem érződik úgy, hogy sokkal szorosabb lenne a versenyzés.”

A szakember szerint a mérnökök pedig az új autókat is ugyanúgy kezelték, mint minden másik évben, tehát a határok adta kereteken belül kellett belőle kihozniuk a legtöbbet. „Mérnökként az F1-ben alapvetően ez is csak egy szabályrendszer, tele megkötésekkel, melyeken belül lavírozni próbálsz.”

„Megpróbálod a lehető leggyorsabb autót megalkotni, és ez egy kihívás, amelyen megpróbálsz felülkerekedni. Szerintem az fontosabb, hogy mit akarnak a rajongók. Mire van szükség ahhoz, hogy remek versenyzést lássunk, és miként tudjuk ezt elérni az autókkal? A megfelelő irányba léptünk ezekkel a szabályokkal? Talán, de én nem vagyok biztos.”

Elliot szerint megoldható lenne olyan autókat alkotni, melyek szorosan tudják követni egymást a kanyarokban, miközben a szélárnyékból is sokat nyernek, de ehhez hosszú távú tervezésre lenne szükség. Az F1 már most is vizsgálja az aktív aerodinamika bevezetését 2026-tól, és könnyen lehet, hogy ez lesz az új irány.

„Valami nagyon másra lenne szükség ahhoz képest, mint ami most van. Ugyanakkor egyértelműen vannak olyan technológiák, melyek olyan autókat biztosítanának, amelyek könnyebben tudnák követni egymást a kanyarokban, miközben az egyenesben is profitálnának a szélárnyékból.”

„A Forma–1 és az FIA azonban már dolgozik a 2026-os regulákon, és a motorszabályokat már közzé is tették, ebből pedig az látszik, hogy egészen más aerodinamikai szabályok is kellenek majd mellé. Remélhetőleg a végeredmény egy előrelépés lesz ebből a szempontból” – zárta mondandóját Elliot.

