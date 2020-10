A Mercedes távozó motorfőnöke jelenthet megoldást a Red Bull számára?

Nem sokkal az idei szezon kezdete előtt derült ki, hogy a Mercedes V6-os hibridmotorjának fejlesztésében vezető szerepet játszó Andy Cowell távozik pozíciójából.

Az akkori hírek szerint a szakember 2020-ban még a csapatnál marad, és a háttérben maradva ellenőrzi a motorral kapcsolatos munkálatokat. Toto Wolff szerint az új kihívásra vágyó Cowell decemberben hozta meg a döntést, és bár sajnálja a távozást, az átstrukturálásokat a csapat a múltban is eredményesen kezelte.

Nyilvánvaló, hogy a 2021 után jelenleg motor nélkül álló Red Bullnak pont egy ilyen szakemberre lenne szüksége. A korábbi négyszeres világbajnok alakulat egyelőre nem hozott döntést arról, hogyan oldják meg motorgondjaikat, melyeket a Honda szerepvállalásának 2021 utáni megszűnése okozott.

A Red Bull vezető tanácsadója, Helmut Marko meglehetősen szűkszavúan nyilatkozott Andy Cowell esetleges érkezéséről. Cowell a kezdetektől felügyelte a Mercedes V6-os, 2014 óta verhetetlen motorjának munkálatait.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in Parc Ferme

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images