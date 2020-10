A Mercedes támogatja a Red Bull kezdeményezését

A Red Bull Racing jelenleg alternatív megoldást keres erőforrásaival kapcsolatos problémáira, azaz, hogy jelenlegi beszállítójuk, a Honda október elején bejelentette: 2021 végén kiszállnak a Forma-1-ből. A csapat tisztázta, hogy elsődlegesen a szellemi tulajdonjogokat vásárolnák fel, hogy 2021 után is gyári csapatként használhassák a motorjaikat.

Ehhez azonban az kellene, hogy a Forma-1 gyártói megállapodjanak a fejlesztések befagyasztásáról, mivel a Red Bull nem akar költekezési háborúba kezdeni a Mercedesszel, a Renault-val és a Ferrarival. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szombaton jelezte, támogatják a motorok befagyasztását, hogy a Red Bull és az AlphaTauri is használhassák a Honda-motorokat 2021-en túl:

„Szerintem a Forma-1-nek megfelel a három beszállító, de megértem, mi a gondja a Red Bullnak, nem akarnak megint ügyfélcsapat lenni. Gyári csapat akarnak lenni és vannak forrásaik a motor optimalizálására, ráadásul a Honda részéről is jöhet még valami, ami miatt bíznak abban, sokkal több van az erőforrásokban. Szerintem mindent meg kell tennünk, hogy megadjuk nekik ezt a lehetőséget.”

Még több F1 hír: A Red Bull szerint egy valódi megoldása van a motorkérdésüknek

Amennyiben a csapatok nem tudnak megállapodni, a Red Bull egykori partnerüktől, a Renault-tól kaphatna motort. A francia gyártó nyitott az üzletre, de szerintük a Red Bull nem szívesen lenne ismét ügyfele bárkinek.

A versenyszabályzat alapján a Renault-nak kötelező lenne ellátnia a Red Bullt motorokkal, amennyiben ők ezt kérnék az FIA-tól, Wolff pedig a Motorsport.com kérdésére, hogy miért támogatja a tervet, úgy válaszolt, megérti, hogy a milton keynesi csapat meg akar maradni gyári státuszban és nem akar rengeteget kiadni, hogy riválisaik mellett maradjon:

„Úgy tudom, nem akarnak belemenni egy költekezési háborúba a többi beszállítóval a motorfejlesztés miatt, és ezt teljesen megértem és támogatom. Szerintem a Red Bull roppant fontos márka a Forma-1-ben és mindent meg kell tennünk, hogy a gyári státuszuk megtartásával a sorozatban tartsuk mindkét csapatukat.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Mikor arról kérdezték, nem aggódik-e amiatt, hogy a Red Bull bele akarja majd a Forma-1-et kényszeríteni a motorok befagyasztásába, Wolff elmondta, ez a sorozatbeli „játékok” része és ő minden megoldást üdvözöl, ami a rajtrácson tart csapatokat:

„A Forma-1-ben mindenki a legjobb üzletet keresi pénz és teljesítmény ügyében is. Ez a jelenlegi helyzet és én együtt tudok mindkettővel élni, azzal is, hogy ügyfélként vesznek valakitől motorokat és azzal is, hogy a Honda programját pénzelik, vagy veszik át. Egyikkel sincs bajom.”

A motorok befagyasztásának lehetőségéről hétfőn fog tárgyalni a Forma-1 tanácsa.

Ajánlott videó: