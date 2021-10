A Mercedes tagadja, hogy Cowell távozása állna a motorgondjaik hátterében

A címvédő gárdának az idei szezon végére elég nagy fejfájást kezd okozni, hogy a belső égésű motorjuk nem az elvárt módon teljesít, már ami a megbízhatóságot illeti. Valtteri Bottas ezen a hétvégén kapta meg idei hatodik motorját, és a Mercedes szerint nincs arra garancia, hogy Lewis Hamilton kibírja újabb csere nélkül.

Ez a jelenlegi helyzet talán a legnehezebb, amellyel a márkának szembesülnie kellett a hibrid érában, és véletlenszerűen akkor kezdte felütni a fejét, amikor már nem dolgozik náluk az utóbbi évek egyik legfontosabb sikerkovácsa.

Cowell, aki hosszú időn át vezette a Mercedes HPP részlegét, és segített megalkotni a dominanciájukat megalapozó hajtóegységet, a tavalyi szezon közepén távozott. Bizonyos elméletek szerint ez is masszívan hatással lehet a mostani problémáka, de Toto Wolff csapatfőnök tagadja ezeket.

Már csak azért is, mert a Cowell szerepét átvevő Hywel Thomasnak is hatalmas tapasztalata van, hiszen már 2004 óta dolgozik a Mercedes motorrészlegén. „A szervezet ereje a mélységében rejlik. Andy mindenképpen egy kivételes személy, aki a maga idejében rengeteget tett hozzá, de Hywel és mindenki más is mellette” – mondta Wolff.

„100 százalékban megbízom a mostani struktúránkban. A motorfejlesztés nem egy éjszaka alatt történik. Hosszú időnek kell eltelnie, amikor a dolgok jól mennek, és akkor is, amikor nem. Andy nagymértékben kivette a részét a korábbi sikereinkből, de Hywel és mindenki más is. Szóval nem hiszem, hogy ezt lehetne azzal magyarázni, hogy az egyik vezető távozott.”

„Még így is bőven vannak alapvető erősségek a szervezetünkön belül.” Hiába azonban a bizalom, Wolff azt is elismerte a hétvége korábbi szakaszában, hogy gondjaik vannak, már csak azért is, mert három partnercsapatot is kiszolgálnak.

„Szerintem látható, hogy idén szenvedünk a megbízhatósággal. Már a hatodik motor fog bekerülni Valtteri autójába, és ezt nem mi választottuk. Ennek ellenére persze szeretnénk megtalálni az okokat, de teljesen még mindig nem értjük.”

„Most már egy lépéssel azért közelebb vagyunk, de nem arról van szó, hogy a motorcserék olyan könnyűek. Igazából a túlélésért megyünk, miközben megpróbáljuk kiszolgálni az összes ügyfelünket, ez pedig egyáltalán nem elhanyagolható” – nyilatkozta korábban az osztrák.

