A Mercedes szerint idén dőlnek el a következő szezonok is

A Forma-1 hatalmas változás előtt áll, és ez már a jelent is meghatározza. 2021-ben teljesen átfogó szabályváltoztatás lép életbe, amely nemcsak a technikai, hanem a gazdasági vonalon is meghatározza a következő éveket.

Éppen utóbbi, vagyis a gazdasági korlátozások miatt az utolsó évben a csapatoknak minden erőforrásukra szükségük van a megfelelő felkészülésre, amely során párhuzamosan fejlesztenek autót idénre és jövőre.

A mezőny megegyezik abban, hogy a 2021-es változások a versenyképességen nem változtatnak azonnal, vagyis az elmúlt éveket uraló top 3 istálló előnyt fog még élvezni. Toto Wolff szerint ugyanakkor nagy a felelősség a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull vezetőinek a vállán.

A Mercedes első embere szerint ugyanis az, aki rosszul időzít, azonnal jelentős hátrányba kerülhet a riválisokkal szemben, és ez akár évekre meghatározhatja a legjobbak erőviszonyait.

"Az idei vb két vb egyben. Ez nemcsak a 2020-as világbajnokságról és a jelenlegi szabályrendszerről szól. Nagyon komoly változásokról van szó 2021-től, és az erőforrások egyensúlyba hozása kiemelten fontos, hogy tudjuk, mikor válthatunk át 2021-re" - mondta Wolff.

"Természetesen a tanulás és a fejlődés eleinte még nehézkesebb, és ha hibázol, akkor akár hónapokkal is lemaradhatsz, ami fél másodpercet is jelenthet. És mi a múltban kétszer is sikerrel vettük az ilyen szabálymódosításokat, és azokat imádtuk" - mesélte a Mercedes főnöke.

A Mercedes az elmúlt hat évben mindent megnyert, de Wolff szerint ez nem változtatott a motiváción. "Minden évben felállítunk egy célt, és ezt a szervezeten belül mindenki tudja. Fontos, hogy az ember céllal keljen fel. És én nem is látom, hogy bárki motiválatlan lenne a csapaton belül" - mondta az elmúlt évek sikerei kapcsán Wolff.

"A vereség fájdalma sokkal tovább tart, mint a győzelem élménye. És ez az, ami megerősít minket. A vereség tiszta érzése elfelejteti az emberrel a korábbi eredményeket. A tavalyi rekordok nem jogosítanak fel 2020-ban semmire. Nem véletlen, hogy a hat győzelem már rekord, mert ez véresen kemény" - mondta Wolff.

