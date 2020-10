A Mercedes szerint Bottas hibájának hála tudta Hamilton megragadni az Eifel Nagydíj irányítását

Lewis Hamilton a második helyen volt az élről rajtoló Valtteri Bottas mögött és Max Verstappen előtt, amikor a finn a 13. körben az első kanyarban hatalmasat fékezett. Mivel a jobb elsője ezzel gyakorlatilag elszállt, Bottasnak muszáj volt a kör végén kiállnia, jóval a tervezett előtt, majd egy motorhiba miatt ki is esett.

Hamilton saját kiállásait virtuális és valódi biztonsági autó alatt ejtette meg és el tudott húzni Verstappentől annak érdekében, hogy megszerezze karrierje 91. futamgyőzelmét. Shovlin a futam után így nyilatkozott:

„Egyértelműen könnyebb volt neki Valtteri korai kiállása miatt. Az első etapban nem volt egyértelmű, vagy legalábbis nem tűnt egyszerű menetnek Lewis számára, mert Max nem volt sokkal mögötte. Amikor Valtteri hibázott, még közel sem voltunk a tervezett kiállásokhoz, de az elfékezés miatt korábban kellett jönnie és Lewis megragadta az irányítást.”

„Hamilton kiállásairól a VSC és a biztonsági autó miatt döntöttünk. Sokat gondolkodtunk azon, hogy a gumik az utolsó etapot kibírják-e. Miután Lewis komoly különbséget épített ki Maxszal szemben, tudtunk várni addig, amíg ők lépnek. Emiatt viszonylag sima lett a futam.”

Shovlin szerint a csapat nem aggódott amiatt, hogy a pénteki edzések törlése miatt kevés információjuk volt a gumik viselkedéséről: „Nem igazán kell aggódni, ha tudjuk, hogy mindenki más ugyanabban a cipőben jár.”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, pulls aside with smoke as Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, passes

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images