A Mercedes szerint az Audi és a Porsche érkezésével erősebb lesz a Forma-1

Toto Wolff szerint a Mercedes egy nagyszerű márkától kaphat konkurenciát. Az 50 éves osztrák már alig várja, hogy a „világ legjobb autómárkái" ellen versenyezhessenek. A Mercedes csapatfőnöke szerint ez csak jobbá és erősebbé teszi a Forma-1-et.

Az Audi mellett a Porsche is beléphet a Forma-1-be a Volkswagen-csoport képviseletében. A két márka a tervek szerint eltérő struktúrát alkalmaz. Az Audi állítólag a Saubert veheti át, mely most már hivatalosan is szakít az Alfa Romeóval 2023 végén, míg a Porsche valószínűleg a Red Bull motorszállítójaként fog dolgozni.

„Ez egy jel a többi gyártó számára is, és mutatja az F1 fontosságát és azt a lépést, amit az elmúlt években tettünk. Pár évvel ezelőtt ez még szóba sem jöhetett, most pedig már két gyártó, két márka is érkezik. Szóval szerintem ez zseniális az F1 számára” – mondta Wolff.

"Szerintem az Audi mindenhol sikeres volt, ahová csak ment. És abszolút meg vagyok győződve arról, hogy ha megcsinálják a programot, akkor komolyan csinálják, és előbb-utóbb odaérnek. Nincsenek kétségeim ezzel kapcsolatban."

Talán szembetűnő, hogy a Volkswagen-csoport vezetősége két teljesen eltérő stratégiát választ, de Wolff azt mondja, megérti az indoklást, és logikusnak tartja. „Az egyik csapat egy teljesen integrált gyári csapat lesz Svájcban, a másik pedig a világ egyik legjobb F1-es csapatával fog együttműködni. Ez egy olyan stratégia, aminek van értelme" – véli a Mercedes csapatfőnöke.

