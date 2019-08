A Mercedes szerint a Hungaroringen nem ők a leggyorsabbak

A magyar időmérőn Max Verstappen szerezte meg a rajtelsőséget, a Red Bull holland pilótája első pole pozícióját szerezte a Hungaroringen, de hajszálon múlt Verstappen sikere. Valtteri Bottas ugyanis csak 18 ezreddel maradt le az első rajthelyről. Utóbbi különbség nagyon bosszantotta a Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolff ugyanakkor önkritikus is volt.

"Valtteri kihozta a maximumot az autóból, talán még többet is, de ma egyszerűen nem a miénk volt a leggyorsabb autó. Azt is be kell látni, hogy a magyar pálya már hosszú ideje a Red Bull terepe, és idén is ez volt a helyzet" - mondta a Mercedes csapatfőnöke, aki szerint a csapat különleges beállításai már nem jelentenek akkora előnyt, mint korábban, a Red Bull motorja, a Honda is felzárkózott.

"Összességében bosszús vagyok, hogy nem sikerült megszerezni a pole-t, de sportemberként be kell látni, hogy a lehetőség ott volt, de nem volt a legjobb a számunkra" - jelentette ki Wolff a Motorsport-Total.com cikkében. A Magyar Nagydíj a negyedik idei futam, amelyen nem Mercedes-pilóta indulhat az élről, és az első, amelyen nem a Mercedes, Ferrari duó valamelyik versenyzője szerezte az első rajthelyet.

Max Verstappen idén még nem végzett az ötödik helynél rosszabb pozícióban futamon, négyszer állhatott dobogón, Ausztriában és Németországban egyenesen a dobogó tetején ünnepelhetett. Az egyéni vb-tabellán már a harmadik, lemaradása a második Bottas mögött már csak 22 pont, míg Lewis Hamilton előnye 63 egység a holland előtt.

