A Mercedes sokkolta a riválisokat Bahreinben, tényleg itt van a W13B! + galéria

Az elmúlt napokban egyre több pletykát lehetett hallani arról, hogy a Mercedes annyira komoly változtatásokkal készül a bahreini előszezoni tesztre, hogy gyakorlatilag át is lehet keresztelni a Barcelonában látott modelljüket W13B-re.

Bár a szakértők véleménye megoszlott azzal kapcsolatban, hogy mennyire számíthatunk radikális változtatásokra, csütörtök reggel a komplett mezőny álla leesett, amikor megpillantották az Ezüst Nyilak átdolgozott konstrukcióját.

Az új fejlesztés egészen extravagánsra sikeredett és olyan megoldásokat hordoz magán, amelyeket eddig egyetlen csapattól sem láttunk. Az oldaldobozok nem tűntek el teljesen, viszont jelentősen átalakultak, most gyakorlatilag úgy néz ki a Mercedes, mintha kopoltyúi és uszonyai lennének a pilótafülke mellett.

A hűtés maximalizálása érdekében dupla szellőzőnyílások kerültek a konstrukcióra, ez nagyjából hasonló megoldás, mint amivel a mezőny másik Mercedes-motoros alakulata, a Williams is előrukkolt.

Az csapatok már Barcelonába is számos különböző oldaldoboz-értelmezéssel érkeztek meg, hiszen nagyot lehet nyerni egy jól kialakított elemmel, már ami a légellenállás minimalizálását illeti, aminek kulcsfontosságú szerep juthat a talajhatású aerodinamikai kialakításnál.

A Mercedes új értelmezése egyedülálló abban a tekintetben, hogy bár megfelelnek az oldalsó, ütközéstől védő elem kialakításának, ez az oldaldobozoktól teljesen különálló módon került fel a konstrukcióra, gyakorlatilag a pilóta arca elé.

Az idei szabályok előírják, hogy az oldalsó, ütközéstől védő elemnek (SIS) hol kell elhelyezkednie. A szabályok megalkotása során az volt a cél, hogy a csapatok hagyományosabb megoldásokhoz folyamodjanak az autó oldalán helyet kapó beömlőnyílások kialakítása során.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 1 / 6 Fotót készítette: Giorgio Piola Mercedes W13 detail 2 / 6 Fotót készítette: Giorgio Piola Mercedes W13 detail 3 / 6 Fotót készítette: Giorgio Piola Mercedes W13 detail 4 / 6 Fotót készítette: Giorgio Piola Mercedes W13 detail 5 / 6 Fotót készítette: Giorgio Piola Mercedes W13 detail 6 / 6 Fotót készítette: Giorgio Piola

A Mercedes SIS-elhelyezése szembe megy minden eddigi elképzeléssel, most már csak az a kérdés, a gyakorlatban is komoly versenyelőnyt jelent-e a csapatnak, illetve, hogy az FIA tetszését mennyire nyeri el. Az előzetes hírek szerint a kialakítás egyébként egy másodpercet is faraghat a köridőből, ezt mutatták legalábbis a szélcsatornás modellezések.

