A Mercedes sokkal versenyképesebbnek hitte magát

A Mercedes minden szempontból sokat készült a hazai versenyhétvégéjére és a nagy jubileumra, amiről már megannyi alkalommal beszámolhattunk. A W10 az új hűtési megoldások mellett egy szintén új aerodinamikai csomagot is kapott, amitől igen sokat vártak a mérnökök, de csalódniuk kellett. És mondhatjuk ezt annak ellenére, hogy a csapat rendkívül fölényesen vezeti a bajnokságot.

Az időmérő edzésig úgy tűnt, hogy a Ferrari a favorit, mely gyakorlatilag egy új frissítést sem vitt magával Hockenheimbe, szemben a Mercedesszel. Az időmérőn azonban mindkét SF90 megadta magát, két különböző probléma miatt, amit Mattia Binotto csapatfőnök sem értett teljesen, és belső vizsgálatot fognak indítani a problémák miatt.

Lewis Hamilton, aki reggel annyira rosszul érezte magát, hogy a Mercedes még a helyettesítésére is felkészült, könnyedén szerezte meg a pole-t. Ennek ellenére Wolff nem elégedett azzal, amit eddig a pályán látott: „Azt hiszem, sokkal versenyképesebbnek vártuk magunkat. Ezen a hétvégén egy komolyabb frissítési csomaggal álltunk elő, és tudtuk, hogy a hosszú egyenes ellenünk lesz ezen a pályán, de ott volt a harmadik szektor, hasonlóan Barcelonához, valamint a túlmelegedési probléma, amit ki kellett állnunk.”

„Alapvetően nem vagyunk elégedettek a saját teljesítményünkkel, és igencsak másképp festett volna a kép, ha a Ferrari befejezte volna az időmérőt. Nem értjük, hogy miért teljesítettünk alul a várthoz képest. Ilyenkor nagyon sok tényezőt kell figyelembe venned, kezdve a pályával, az aszfalttal, a hőmérséklettel... Teljesen meg kellett értenünk azt, hogy hogyan lehet beállítani az autót az aerodinamikai frissítéshez.”

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotó készítője: Steve Etherington / LAT Images

„Tehát sok változó van, amiket meg kell találnunk és elemeznünk azokat, mielőtt Budapestre utazunk. Van, amikor rendelkezel az összes adattal, a szenzorokkal, valamint a világ legokosabb embereivel ülsz össze, de nem tudsz válaszolni a kérdésre. Gondolok most itt arra, hogy miért is léptünk akkorát előre az edzésekhez képest a Q1-ben, majd a teljesítményünk sokkal jobb lett a Q2-től. Ennek a kivezetőkörös felkészüléshez is köze lehet.”

„A versenyzőkkel közösen is meg kell oldanunk ezt, és talán a Q1 nem bír akkora fontossággal, hanem sokkal inkább a Q2-re és a Q3-ra kell felkészülnöd. Nem tudjuk, hogy így van-e, mert az új frissítés egy újabb ismeretlent dobott be az egyenletbe, ami egy másik változó, és remélhetőleg Budapesten többet fogunk tudni erről. Most azonban a versenyre kell koncentrálnunk. A fő ellenfelünket jelenleg Max Verstappennek hívják, és meleg körülmények között jól megy a durva aszfalton. Szerintem Max és a Red Bull általánosságban jó tempót mutatnak a futamon. Jól kezelik a gumikat, és holnap fenyegetést jelenthetnek.”

Hamilton betegsége mennyire komoly? „Influenza terjenghet a paddockban szerintem, és nem érezte jól magát. Nyilvánvaló volt, hogy Esteban ott volt nekünk, hogy bebiztosítsuk magunkat, ha a helyzet rosszabbá válna. És felkészültünk, de nem volt szó többről.”

Lewis Hamilton igen jó esélyekkel pályázik arra, hogy 7 olyan rekordot is megdöntsön, ami jelenleg Michael Schumacher neve mellett szerepel a Forma-1-ben. Egyre közelebb és közelebb kerül ahhoz, hogy minden idők legeredményesebb pilótája legyen.