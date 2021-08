A Mercedes Russell és Bottas jövőjét is biztosítani szeretné, mielőtt bejelentik a 2022-es pilótájukat

A 2021-es Forma-1-es szezon nyári szünetében mindenki azt várta, hogy mikor jelenti már be a Mercedes, hogy Valtteri Bottas és George Russell közül ki lesz majd Lewis Hamilton csapattársa 2022-ben, az F1 még össze is ültette őket a csütörtöki sajtótájékoztatókra, de azóta a csillagos alakulat elismerte, hogy még késik a bejelentés.

Toto Wolff azonban elismerte, hogy ő már meghozta a döntését arról, hogy ki lesz a csapat pilótája, a késlekedést pedig úgy magyarázta, hogy „több részvényes is érintett az ügyben, amit tisztelnünk kell.”

„Amíg nincsen egyetlen szerződés sem aláírva, semmi értelme nincs bejelenteni őket.” A Motorsport/Autosport kérdésére, hogy biztosítani szeretné-e mindkét pilótájának sorsát, egyből rávágta, hogy igen.

„Ez nem csak a mi döntésünk, több másik fél is szerepet játszik benne, és folyamatosan tisztelettel, nagy odafigyeléssel kell haladnunk.”

Bottas és Russell is 2017-ben lett a Mercedes pilótája, míg előbbi a Williamstől érkezett a hirtelen visszavonuló Nico Rosberg helyére, Russell a csapat juniorpilótájaként ekkor mutatkozott be a GP3-ban.

A finn sosem tudta azonban igazán megszorongatni Lewis Hamiltont, míg Russell sorra nyerte a juniorszériákat, és elismerésre méltó dolgokat művelt a két évig a mezőny legrosszabb autójának számító Williamsszel is.

Bottas 2 elképesztően rossz szereplésen van túl: a Hungaroringen az elrontott rajta után letarolta az élmezőnyt, köztük a két Red Bull-lal is. Belgiumban pedig csak a 8. helyet szerezte meg az esős időmérőn, míg Russell a 2. helyre repítette a Williamsét, Lewis Hamilton elé.

Bár logikusnak tűnhet, hogy amennyiben Russell lépne fel a Mercedeshez, Bottas foglalná el a helyét a Williamsnél, ahol ő is kezdte az F1-es pályafutását 2013-ban, de az egybehangzó értesüléseink szerint ennél nagyobb esély van arra, hogy az Alfa Romeóhoz szerződik majd.

Miután már a magyar nagydíjhévégén is kész tényként közölte a francia Canal+ csatorna, hogy Russell a Mercedes versenyzője lesz, most a belga verseny alatt is igen szabadosan kezelte a paddockból származó információkat a francia TV: értesülésük szerint a bejelentésre majd 2 hét múlva, az Olasz Nagydíjat megelőzően kerül majd sor, ahol a Mercedesen felül Kimi Räikkönen is bejelentésre készül, és búcsút int a sportnak, a helyét pedig Bottas foglalhatja majd el.