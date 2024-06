A Mercedes reagált a silverstone-i tesztje körül kialakult spekulációkra

A Mercedes juniorja, Antonelli, akinek jó esélyei lehetnek arra, hogy jövőre akár Lewis Hamilton helyét is átvegye a csapatnál, nemrég kezdte meg az ismerkedést a Forma–1-es autókkal. Legelőször a 2021-es W12-t vihette pályára a Red Bull Ringen, majd pedig a W13-mal körözött Imolában.

A fiatal olasz ezek után Silverstone-ban is beülhetett a 2022-es Mercedesbe, de akkor már ott volt mellette Schumacher és Russell is. A teszt kapcsán több információ is napvilágot látott, melyek ellentmondtak egymásnak.

Miközben sokan úgy tudták, hogy ez is csak egy szimpla gyakorlás Antonelli számára, hogy belerázódjon és szokja az F1-es gépeket, mások arról beszéltek, hogy Schumacher azért volt jelen, mert kettejük között egyfajta „szétlövést” tartottak. Később aztán az is kiderült, hogy Russell is vezette az autót, Antonelli pedig hozzá képest is nagyon meggyőzően teljesített.

A Mercedes most viszont jobbnak látta tisztázni a helyzetet, ezért egy közleményt adtak ki: „A következő tesztünk egy korábbi autóval Barcelonában lesz jövő héten, és Mick és Kimi is a W13-ast fogja vezetni. Talán érthető módon, hiszen ezek privát tesztek, sok spekuláció látott napvilágot azok céljáról és tartalmáról.”

„Sajnos azonban a meg nem erősített spekulációk olyan következtetésekhez és összehasonlításokhoz vezettek, melyek nem felelnek meg a történteknek. Mick és Kimi is kiváló munkát végzett a számukra előírt program teljesítése során, a csapat pedig maradéktalanul elégedett volt velük, és már várjuk, hogy jövő héten ismét három mozgalmas napot teljesítsünk.”

Ezzel a csapat tehát cáfolni szeretné, hogy bármilyen szétlövés lett volna Antonelli és Schumacher között, ami annak fényében érthető, hogy a németet szinte egyáltalán nem hozták szóba Hamilton megüresedő ülésével, így valószínűbb, hogy Schumacher valóban csak referenciának volt jelen Silverstone-ban.

És ha már Russell is szóba került, a Pirelli nem zárkózik el a brit versenyző monacói javaslatától.