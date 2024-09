A Mercedes rájött, miért kellett perzselő ülésben autóznia Monzában Hamiltonnak és Russellnek

Az Olasz Nagydíj hétvégéje alatt, különösen pénteken sokat panaszkodott a két pilóta arra, milyen meleg van az autóban. A monzai esemény alatt végig nagyon meleg volt, ezért a gumikopás is tényezővé vált, ezzel együtt a Mercedes versenyzőinek is megnehezítette a dolgát.

Shovlin a Mercedes szokásos értékelésében így magyarázta a jelenséget: „A legjelentősebb oka az, hogy Monzában roppant meleg volt. Az ülés és az autó is eléggé felmelegszik általában és az erőforrás is rengeteg hőt termel, amit igyekszünk elvonni.”

„Emellett egy rakás elektromos doboz is van, amik elég keményen meg vannak erőltetve, ők is termelik a maguk hőjét, és ezt is igyekszünk kiterelni a cockpitból. Emellett Monzában sokat van az egyenesekben az autók és van pár hely, ahol a kopólemez a földhöz ér, ennek a súrlódása szintén hőt generál, ami a padlólemezen át melegítheti az ülést.”

„Mivel harmincnégy fok volt a levegő hőmérséklete, ráadásul számos hőforrás van a pilóták közül, ez jelentősen a pilóták testhőmérséklete fölé növeli a cockpitben uralkodót, ráadásul nagyon nehéz ezt lehűteniük, szóval csak egyre nagyobb és nagyobb lesz a hőség.”

Hamilton és Russell az ötödik és hetedik helyen zárták a versenyt, de az időmérőn a körülmények ellenére remek tempójuk volt. Utóbbi a harmadik helyről rajtolhatott, de mivel az első négy csapat ennyire közel volt, a hétszeres világbajnok kevésbé jó teljesítménye is a hatodik helyre volt jó.

Shovlin elismerte, hogy a páros „nehéz” helyzetbe került, de arra is rámutatott, hogy a pilóták erre is készülnek, a csapat – és a Forma-1 egésze – azon dolgozik azonban, hogy javítsanak a cockpitben uralkodó körülményeken:

„Már megszokták, hogy ilyen nagyon nehéz körülmények között kell vezetniük, de ha a legforróbb helyszínekre megyünk, kicsit extrémmé válik a dolog és elég komoly megpróbáltatás lesz. Sokat edzenek, sokat edzenek melegben, de a tény az, hogy ha a cockpitben melegebb van, mint a testhőmérsékletük, közel lehetetlen leadni a testhőt.”

„Most különböző módjait vizsgáljuk annak, hogy ezen a helyzeten javítsunk, a sportágon belül is, ami azt jelenti, hogy ezeken a különleges futamokon további felszereléssel bővülhet az autó, ami kicsit hűti a versenyzőket, de ahogy mondtam, ez nagyon kemény környezet és ezért edzenek annyit.”