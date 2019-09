A Mercedes rájött a Ferrari motoros trükkjére?

A Mercedes Belgiumban és Olaszországban is nyerhetett volna, de mindkét helyszínen Charles Leclerc lett a befutó a Ferrarival, aki már Sebastian Vettel előtt van a bajnokságban. Az SF90 rendkívül gyors volt az egyenesekben, ami miatt a W10 még a DRS segítségével sem tudott mit tenni, bár a különbség valóban minimális volt.

„Tudtuk, hogy nincs a kezünkben egy megfelelő csomag Spára és Monzára. Valójában az optimális eredmény a második és a harmadik hely volt számunkra a rajtrácson, és a futam előtt azt mondtam, ha ezekben a pozíciókban érünk célba, akkor azt elfogadnám. Nyilvánvalóan versenyzőként azonban nem teljes a boldogság, amikor ez a helyzet.” - mondta Wolff.

„Amikor egy autó mögött mész szélárnyékban, nyitott DRS-sel egy hosszú egyenesben, de mégsem tudsz elég közel kerülni, akkor nyilvánvalóan úgy érzed, hogy itt nem a megfelelő fegyverekkel harcolsz, de semmit sem akarok ezzel elvenni a Ferraritól és Charlestól. Nekik volt a legerősebb csomagjuk és egy nagyszerű, valamint kemény vezetésű fiatalemberrel is rendelkeztek. Fejet kell hajtanunk előttük.”

„Nagyon jól megértjük már azt, hogy mi áll a Ferrari motorja előnyszerzésének hátterében. Meg kell szüntetnünk ezt a különbséget. Nyilvánvaló az, hogy ennek a megértse az első jó lépés ahhoz, hogy megpróbáljuk megszüntetni a differenciát. Monzát most elhagytuk, szóval minden más az előttünk lévő dolgokról szól.”

„Továbbra is fejlesztjük az autónkat, 7 verseny még hátravan, amin részt kell vennünk. Mindkét bajnokságban stabil az előnyünk, de egy-két nagyon rossz versenyhétvége ez másik irányba viheti el a dolgot, így továbbra is nyomnunk kell és ezt is fogjuk tenni. Semmit sem vehetünk biztosra, de tudtuk, hogy Spa és Monza nehéz lesz és így is történt. Papíron Szingapúr sokkal jobban néz ki számunkra és a Red Bullnak, de nem kétséges, hogy a Ferrari időközben szintén tanul és jobb csomagjuk lesz ott, mint Magyarországon volt.”

