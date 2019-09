A Mercedes pilótái ismét kifütyültetnék magukat a monzai közönséggel

A vasárnapi Belga Nagydíjról már előre lehetett sejteni, hogy nagy erőigénye miatt az ebben a tekintetben egyértelműen kiemelkedő Ferrarinak kedvezhet, és ez így is lett, bár a fölényük inkább az időmérőn volt egyértelmű. A verseny után a végül a második helyen célba érő Lewis Hamilton így értékelte esélyeiket a következő, monzai futamra, amely az egyik leggyorsabb pálya a naptárban:

„Az egész egyenesekből áll, szóval a Ferrari egész hétvégén ficánkolni fog valószínűleg. Úgy értem, nézzük meg, szombaton, az időmérőn körönként egy másodpercet vertek ránk. Nem igazán tudunk sem én, sem Valtteri mit csinálni, mert nincsenek kanyargósabb részek, ahol felzárkózhatnánk. Érdekes lesz azért így is.”

„A következő pár napban drasztikusan javítani kell a végsebességen valahogy. Nem tudom, lehetséges-e, de ha valaki meg tudja csinálni, az a mi csapatunk. Megteszünk mindent, de a helyezkedés is sokat számít. A gumikat jobban kezeljük, mint ők, úgyhogy esetleg... Hosszú verseny lesz, na, úgyhogy remélhetőleg kicsit szorossá tudjuk tenni a dolgot, mint most.”

Hamilton harmadik helyezett csapattársa, aki végül 14 másodpercet vert a másik Ferrarival érkező Sebastian Vettelre – bár az is igaz, hogy a németnek a versenyét tudatosan beáldozták annak érdekében, hogy Leclerc az élen megfelelő előnyt tudjon kiautózni – egyetértett az ötszörös világbajnokkal:

„Igen, a Ferrarik szerintem is nagyon gyorsak lesznek ott, de ha visszaemlékezünk, tavaly is ugyanez volt a helyzet, mégis meg tudtuk keseríteni az életüket. Azt hiszem ott ki is lettünk fütyülve, amikor a dobogóra álltunk. Valami hasonlót szeretnénk hallani most is.”

