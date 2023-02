A Mercedes örülne, ha az FIA a jelenlegi csapatokra is figyelne az Andretti-ügyben

A Forma-1 népszerűségének berobbanása nem csak a Drive to Survive-nak, hanem a Liberty Media munkájának és a nehéz időkben is kitartó csapatoknak is köszönhető, ezzel magyarázható legalábbis, hogy miért néznek ferde szemmel az Andrettihez hasonló, a sorozatba vágyó alakulatokra.

Az amerikai csapat érkezési szándékát sokan csak annak tudják be, hogy szeretnének kivágni egy szeletet a most már sikeres Forma-1 tortájából, azonban ők nem szeretnék, ha a jelenleg tízfelé osztott pénzdíjakon a jövőben tizenegy csapatnak kéne osztoznia.

Ebben a Liberty Media támogatja is őket, a Skynak nyilatkozó Toto Wolff azonban egy kicsit több elismerésre vágyna az FIA-tól: „Szerintem a Forma-1-ben minden csapatot ki kellene értékelni, nem csak azokat, akik újonnan érkeznének.”

„Fel kellene ismerni, hogy a tíz jelenlegi csapat már jó ideje benne van a sorozatban, és még akkor is kitartott mellette, amikor nehéz volt azt finanszírozni és nem volt ilyen népszerű. Most hirtelen jó helyzetbe kerültünk és elkezdtünk növekedni, pénzügyi szempontból és a sport ismertsége szempontjából is.”

„Ezt is figyelembe kellene venni. De nem mi vagyunk azok, akik az újabb csapat érkezéséről döntenek, hanem az FIA és a Forma-1” – mondta Wolff, aki korábban arról is beszélt, hogy a W14-es „idővel” az élmezőnyben harcolhat.