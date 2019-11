A Mercedes nem számít arra, hogy jövőre is megnyerik a versenyek felét

A 2019-es év is a Mercedes tarolásával ért véget, bár a szezon végén már messze nem volt olyan egyértelmű a csapat uralma, mint az év első felében, már a Red Bullnak, és a Ferrarinak is volt esélye a futamgyőzelmekre, főleg utóbbinak.

Erre reflektálva mondta el Toto Wolff csapatfőnök, hogy ez az, ami miatt nem teljesen nyugodt a következő év miatt, amikor szerinte akár a McLaren is felzárkózhat az élen csatázó hármasra:

„Szorosabb év lesz. Mindig is mondtuk, hogy szerintünk, ha nem piszkáljuk a szabályokat, akkor a csapatok teljesítménye előbb-utóbb összerázódik, legalábbis nagyobb esély lesz erre, mintha kockadobással eldöntjük, mit hozunk be a sorozatba, ez látszik.”

„Elmondhatjuk, hogy most van három csapat, akik versenyeket, sőt, akár a bajnokságot is meg tudnák nyerni, ha most kezdődne. A McLaren masszívan feljött, a legmeredekebb javulást ők mutatták be, és véleményem szerint akár ők is ott lehetnek 2020-ban.”

„Szóval igen, egy jóval keményebb idényre számítok, nem hiszem, hogy megint egy csapat fogja behúzni a versenyek felét, de ettől még azért igyekszünk kijavítani a gyengeségeinket, és továbbra is jól szerepelni.”

A Wolff által megemlített McLaren vezére, Zak Brown is igyekezett méltatni csapata teljesítményét, és köszönetet mondani mindazoknak, akik nélkül ez a negyedik hely nem jöhetett volna létre:

Mechanics holds a nose and front wing, and wait for Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, to make a pit stop. Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„Úgy érzem, ez hatalmas teljesítmény tőlünk, főleg, ha azt nézzük, hol voltuk az előző pár évben. A csapatunk nagyszerű munkát végzett, akár a gyárban, akár a versenypályákon, mindenki hozzátette ehhez a magáét.”

„A Renault-nak is nagy szerepe van abban, hogy ismét versenyképesek vagyunk, fantasztikus partnerek. A pilóták is nagyon jól dolgoznak, igyekeznek behozni az autót, ráadásul masszív pontszerző helyeken, úgyhogy igen, idén ismét öröm nekünk a verseny, főleg, ha visszatekintek, milyen volt előző évben itt lenni.”