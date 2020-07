A Mercedes minden területen kicsivel jobb lehet, mint a Red Bull, de itt az első ziccer?

A Red Bullnál keményen dolgoznak azon, hogy a helyzet változzon, de nincsenek könnyű helyzetben. A csapatnál azonban mindent megtesznek azért, hogy közelebb kerüljenek. A kevesebb futam sincs a segítségükre.

„Nyilvánvalóan, hogy megvan az előnyük, szóval igen nehéz lesz felzárkózni, de nézzük meg, hogy mit tehetünk, és ha sikerül néhány dolgon finomítani a motorban, és úgy gondolom, hogy mindig van fejlesztési lehetőség, akkor ezt meg is tudjuk tenni.” - mondta Max Verstappen.

Alexander Albon sem akarja feladni. „Maxhoz hasonlóan azt hiszem, természetesen szükségünk lenne egy kicsivel többre, ugyanakkor az autónak is vannak fejlesztési lehetőségei, szóval ez mint mindig, ennek a kettős kombinációja.”

Ezen a hétvégén a Magyar Nagydíj nagy lehetőséget jelenthet a pálya miatt. „Minden hétvégében ott a lehetőség, de reálisnak kell lennünk, és ha olyan domináns vagy, mint a Mercedes, akkor minden pályán gyors leszel.”

„Mindig a legjobbat adom, de reálisnak kell lennünk, mivel itt nehéz legyőzni őket. Nézzük meg, hogy milyen közel leszünk, és talán az időjárás olyan szerepet játszik, ami generálhat egy kis káoszt is, de a tiszta tempót tekintve szerintem nagyon nehéz lesz legyőzni őket.” - nyilatkozta Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Albon a folytatásban arról, hogy mi hiányozhat a Mercedesszel szemben. „Egy kicsit minden. Nincs konkrét dolog. A Red Bull Ringet nézve maga a pálya elég egyszerű. Az alacsony sebességnél elég versenyképesnek tűntünk. Volt néhány gyorsabb kanyar, ahol a Mercedes volt előrébb, és egy kis előnyük az egyenesben.”

„Szóval ezek olyan területek, amiket ismerünk versenyzőként, és képesek vagyunk azokat érezni, de igen, továbbra sem lesz könnyű elkapni őket.”

Verstappen sem számít egy könnyű folytatásra. „Egyértelmű, hogy az egyenesekben sokat nyernek. A Red Bull Ringen pedig nincs sok kanyar, hogy visszanyerjük ezt. A pálya kissé hátrányos volt nekünk emitt, de így is van még pár kanyar.”

„Összességében nagyon versenyképesek voltunk. Szóval ez pozitív, és csak néhány nagy sebességű kanyarról beszélünk. Amikor megnézed a fedélzeti kamerás felvételeket, akkor láthatod, hogy az autó nagyon stabil és kiszámítható, ahogy a miénkről is beszéltem a második héten. Sokkal kiszámíthatóbb volt, de úgy tűnik, hogy előrébb járnak.”

„Amikor egy nagyon stabil autód van, az nagy hatással van a gumik élettartamára. Szóval itt nemcsak egy körről van szó, hanem természetesen a versenyről is. Azon a területen is nagyon jónak tűnnek most a gumikkal.”

Mi lesz a Hungaroringen? „Az elmúlt évben megvolt a pole, és másodikok lettünk a versenyen. Szóval nagyon várom már a hétvégét. Nagyon jó lehetőségünk lehet a győzelemre. Lehet ebben egy kis hihetetlenség is, de nem vagyok ilyen. Csak várok és meglátjuk. Minden a szabadedzéssel kezdődik majd. Megpróbáljuk kicsit javítani az autó egyensúlyát, és látni fogjuk.”

