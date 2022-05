A Mercedes miami újításai csak egy újabb kirakós elé állították a csapatot

A Miami Nagydíj előtt a Mercedes módosította a W13 első és hátsó szárnyát, derékszárnyát, és padlólemez-szélét is, azonban a futam helyett egyedül a pénteki szabadedzéseken tudták felvenni a harcot a Ferrarival és a Red Bull-lal. A futam végi biztonsági autós fázis nélkül még Valtteri Bottas megelőzése is nagy feladat lett volna a konstruktőri világbajnoki címvédőknek.

Minden bizonnyal a Mercedes kezére játszott pénteken egy olyan körülmény, amivel előzetesen is számoltak: a miami pálya már pénteken is közel 50 fokos volt, ami így elmaszkolta a Mercedes gumimelegítési problémáit, szombatra azonban ahogyan felgumizódott a pálya, ez a rövid életű előnyük is eltűnt a középmezőnybeli versenytársaikhoz képest – ahogyan azt George Russell Q2-es búcsúja is illusztrálta.

A Mercedes még mindig nem tudta teljesen kiiktatni az autójuk delfinezését, még ha Miamiban jobbnak is tűnt a korábbi versenyhez képest a helyzetük, azonban a pénteki jó formájuk, és a vasárnapi „megszokott” teljesítményük miatt ismét vakarhatják a fejüket azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyenre sikerültek az új fejlesztéseik.

Az biztos, hogy a Mercedes aerodinamikai tervezőrészlege nem vesztette el hirtelen az összes ihletét, és Miamiban egy olyan első szárny került fel a W13-ra, amely könnyen elterjedhet majd a mezőnyben az előttünk álló versenyhétvégék alatt.

A csapatok eddig az első szárnyak oldallapjainak kialakításával kapcsolatban meglepően konzervatívan „követték” at F1 showautóját látott megoldásokat. A szabályok előírása szerint a vízszintes szárnyelemeknek közvetlenül a függőleges oldallapban kell végződniük. Az F1 szigorú előírásainak az a célja, hogy a csapatok az első szárnyat felhasználva ne tudják oldalra, az kerekeken kívülre terelni az áramlatokat, ami növeli az autó mögött hagyott turbulens levegő mértékét is.

A Mercedes azonban, ahogyan az Giorgio Piola rajzaiból is kiderül, a felső kettő szárnylapot csak komolyan eltolva, egy sokkal kisebb, már fém átmenettel vezetik be az oldallapba, megnyitva egy nagy lyukat a szárny és az oldallap között.

Bár a megoldás legális, azonban az egyértelműen szembemegy a szabályok „szellemiségével”, amit oly sokszor hallottunk már az FIA-tól és az F1-től – mégis megadták annak a zöld jelzést. Még gyanakvóbban fogják azonban ellenőrizni a Mercedes másik teljesen új megoldását, a legfelső szárnylap végén, bevágásokkal elhelyezett apró örvény generátorokat. Ezek a pici szárnyacskák szintén az első kerék keltette turbulens levegő hatékonyabb szabályozásában kapnak szerepet.

Új hátsó szárnnyal is készült a Mercedes, ami nem egy pályaspecifikus módosítás volt, a szezon eddigi versenyein is aktívan kísérletezgetett a hátsó szárny felső elemének megcsonkításával és a Gurney-toldatokkal a csapat.

Az eddigi hullámos vízszintes elemet felváltotta egy teljesen egyenes kialakítás (kék nyilak), és lecsökkentették a kipufogó környéki derékszárny méretét is (piros nyíl).

A Mercedes a delfinezés elleni küzdelmének jegyében ismét apró módosításokkal próbálta megerősíteni a padlólemez: a padlólemez széle vízszintes fém erősítést kapott, azonban ez a megoldás Giorgio Piola információi szerint egyáltalán nem volt annyira sikeres, mint azt előzetesen várták.

Az európai Forma-1-es szezon „klasszikus” kezdetére, Barcelonára minden csapat újdonságokkal fog készülni, még a kissé lépéshátrányba kerülő Ferrari is, így továbbra is nagyon gyorsan és hatékonyan kell dolgoznia a Mercedesnek, ha életben akarják tartani a bajnoki esélyeiket.

