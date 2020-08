A Mercedes messze nem mehet maximumon, így is sokkal gyorsabb, mint a többiek

Nem sokkal később azonban kiderült, hogy a Honda motorral hajtott RB16 több sebből vérzik, addig a rivális messze a mezőny előtt jár. Eddig az összes nagydíjat megnyerték, és ez a folytatásban is így lehet.

Nehéz elképzelni, hogy a Mercedest bárki nyomás alá tudja helyezni, és emiatt nincs is okuk arra, hogy mindent kiadjanak magukból. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy még nem láthattuk a W11 igazi erejét.

Max Verstappen, a Red Bull-Honda pilótája is ezt sejti a háttérben, ami aggasztó, mivel míg a Red Bull végig határon megy, addig a Mercedesnek nincs erre szüksége, és így is sokkal gyorsabb tud lenni, még a versenyeken is.

„Nem hiszem, hogy eddig láttuk volna, hogy a Mercedes miként tudna menni a versenyen. Csak elmondják a versenyzőknek, hogy milyen köridőt fussanak, és alkalmazkodnak ehhez az időhöz, óvván a gumikat.” - mondta Verstappen csütörtökön a holland média előtt.

„Szóval nincs szükségük arra, hogy például 1 másodperccel gyorsabban hajtsanak. A Mercedes még nem lépett oda, így nem ismerhetjük a valódi távolságot. Azt hiszem, a verseny során az előnyeink inkább a mögöttünk álló csapatokkal hasonlíthatóak össze.”

„A verseny alatt konzisztensnek kell lenni a sebesség szempontjából, életben kell tartanod a gumikat és egy jó stratégiával kell rendelkezned. Általában nagyon jók vagyunk ezekben a dolgokban.” - tette hozzá a holland.

Emiatt nem fog másolni a Red Bull

