A Mercedes mérges a Ferrarira, amiért nem használták a vétójukat

Az amerikai nagydíjhétvégén jelentették be a 2021-től érvényes technikai, pénzügyi és sportszabályokat. Az új szabálycsomag célja, hogy a Forma-1 versenyképesebb és fenntarthatóbb legyen pénzügyi szempontból.

Az F1-es csapatok közül egyedül a Ferrari rendelkezik vétó-joggal, és az olasz istállónak is voltak panaszai a 2021-es csomag kapcsán, ahogy a Mercedesnek, a Red Bullnak és a Haasnak is. Ennek ellenére a Scuderia nem használta a vétóját, és az olasz média szerint emiatt a Mercedes most mérges a Ferrarira.

Erről a Gazzetta dello Sport újságírója, Andrea Cremonesi írt:

„A Mercedest nem győzték meg az új szabályok, és elsősorban a Ferrarira mérgesek, amiért nem harcoltak a változtatások ellen. A Mercedes arra számított, hogy legalább a Motorsport Világtanács előtt nemet fog mondani a Ferrari az új szabályokra.”

„Ehelyett a Ferrari elfogadta az új szabályokat – valószínűleg azért, mert elégedettek voltak az új kereskedelmi egyezménnyel, ráadásul a vétójukat is megtarthatták. Ezért bonthatták fel a „partnerségüket” a Red Bullal és a Mercedesszel.”

Cremonesi szerint a Mercedesnek nem kellett volna meglepődnie, ugyanis az egész történet remekül beleillik a Ferrari „DNS-ébe”.

„De talán a Red Bull és a Mercedes elfelejtette, hogy a Ferrari DNS-ében benne van az a tendencia, hogy mindig az FIA kegyeiben álljanak. Csak emlékezzünk arra, hogy 2013-ban a Ferrari írta alá először a szerződést Bernie Ecclestone-nal. De ha az új szabályokba nem igazán tudott beleszólni a Mercedes, akkor a kereskedelmi egyezménybe próbálnak majd beleszólni.”

„Ahogy ők mondják, ez nem a pénzről szól, hanem sokkal inkább arról, hogy felismerjék a kulcsszerepet, amit a Mercedes a Forma-1 utóbbi 25 évében játszott (ne felejtsük el, hogy 25 évvel ezelőtt tértek vissza, és ekkor a Saubert látták el motorral).”

„Nemcsak dominálják a sportot idestova 6 éve, hanem globálisan is erősebb márkává váltak, többek között Lewis Hamiltonnak köszönhetően. Az új kereskedelmi egyezmény nélkül a pletykák szerint a Mercedes elhagyhatja az F1-et.”

„De nem teljes mértékben, ugyanis motorgyártóként maradnának, mivel hosszú távú megállapodásuk van a Williamsszel és a McLarennel. De lenne értelme elhagyni az F1-et, de motorgyártóként maradni? Nem, ezért az a benyomásunk, hogy ezek a pletykák csak azért jöttek létre, hogy megijesszék a Libertyt, és jobb feltételeket harcoljon ki magának a Mercedes.”