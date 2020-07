A Mercedes megnevezte a legjobb versenyzői kombinációját

Lewis Hamilton és Valtteri Bottas maradása sem lehet kérdés a Mercedesnél. Egy duó, ami nagyon jól működik, és miattuk a morál is teljesen rendben van a csapaton belül. Ez pedig kiemelten fontos, és nem mindig volt így, amikor Nico Rosberg még az istállónál versenyzett.

Az elmúlt időszakban sokat pletykáltak Bottas esetleges távozásáról, de ez nem fog megvalósulni, és érdekes lesz látni, hogy a szerződése hány szezonra szól, mert eddig mindig csak 1 évvel hosszabbíthatta meg a kontraktusát.

„Nagyon elégedettek vagyunk a párosunkkal. Mindketten gyorsak. Valtteri képes nyomás alá helyezni Lewist, addig egy jó napon Lewis verhetetlen. A dinamika és a hangulat ideális közöttük, ami nagyon fontos.” - mondta Wolff az Auto Motor und Sport kérdésére.

„Ha két egomániás van egy csapatban, akkor az nehéz a csapat számára a bajnokságban. Mindketten tiszteletben tartják a csapatot, és azt a hatást, amit a csapat hangulatára gyakorolnak. Emiatt ők jelentik a legjobb megoldást számunkra.”

George Russell, a Mercedes fiatal juniorja azonban már most az egyik legjobb lehet, de egyelőre nem kaphatja meg a lehetőséget a bizonyításra a gyári alakulatnál. Később ez is változhat, mert nem tudni, mit hoz 2022.

„George Russellnél egyértelmű volt, hogy a Williamsnél van még egy éve. Esteban pedig a Renault pilótája lesz a következő két évben. Szóval ez egy középtávú kérdés, hogy miként állunk össze velük.” - folytatta Wolff.

Russell akár ki is léphet a körből, ha nem találnak neki helyet 2022-ben. „Nincs elveszve. Még, ha nem is nyitjuk ki az ajtót, továbbra is a Mercedes versenyzője. Nem tartok attól, hogy ne találnánk neki helyet, de ez még mindig nagyon távoli.”

