A Mercedes megkérdőjelezi a Ferrari lassabb tempóját, plusz jön a módosított Red Bull

Lezajlottak az első téli tesztek a Forma-1-ben, és ahogy az várható volt, van miről beszélnünk. Ezzel együtt ne feledkezzünk meg arról a tényről, hogy a következő héten újabb három nap áll majd a csapatok rendelkezésére.

A legmeggyőzőbb csapat a Mercedes volt, mely nemcsak sok kilométert tett meg, de gyorsnak és egy kisebb hibát leszámítva megbízhatónak tűnt. Hamilton és Bottas is nagyon elégedett volt azzal, amit a W11 volánja mögött tapasztalt.

Az autó számos érdekességet tartalmaz, de jelenleg mindenki a DAS-ról beszél, az autó talán leginnovatívabb megoldásáról, bár Bottas szerint érdekesebb dolgok is vannak a csomagban. Nemrég pedig még több érdekes információt osztottunk meg a 1.5 éven át készült fejlesztésről, amit Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke s kipróbált.

A Ferrarinál már nem mentek olyan simán a dolgok, és messze elmaradtak a Mercedes, valamint a Red Bull tempójától. A csapat szinte végig letekert motorral és magasabb terhelés mellett tesztelt, de Mattia Binotto elismerte, hogy nem tartanak ott, ahol a riválisok, és nem valószínű, hogy meg fogják nyerni az évadnyitót Ausztráliában.

Azzal, hogy a kontrasztos Mercedes ilyen erősen kezdett, még inkább a kritikák kereszttűzébe kerültek az olaszok, akik a hírek szerint küszködnek a lassú kanyarokban, és még mindig nem oldották meg a tavalyi problémáikat.

A német gyártó azonban kételkedik abban, hogy ekkora lenne az előnyük a Ferrarival szemben, amit a hivatalos elemzésében is megfogalmazott, egyértelművé téve, hogy a csapatok soha nem tudják pontosan, hogy a többiek mit csinálnak, milyen programot teljesítenek, milyen céllal, mekkora terheléssel és így tovább.

A Mercedes megemlíti, hogy a Red Bull Racing például egy jelentős frissítési csomaggal készül a következő hétre, ami sok mindenen változtathat az erősorrend kapcsán, és a „bikák” már az első verzióval is versenyképesnek tűntek. A címvédő feltette a kérdést, hogy a Ferrari miért is ment egy alacsonyabb erőszinten működő motorral, mint a partnercsapatai, amit pontosan láthattak a GPS-adatokból. Emellett az onboard videókból is hallatszott, hogy az a motor messze nincs felkapcsolva.

Természetesen a Mercedes, a Honda és a Renault sem járatta maximumon az erőforrását, de a Ferrari nagyon visszafogott volt. Ez pedig a köridőkre is igen nagy hatással volt, így azok messze nem reprezentatívak. Sok esetben körönként több mint 1 másodperccel voltak lassabbak emiatt, miközben abból a helyzetből sem hozták ki a maximumot.

A Ferrarinál is elismerték, soha egy pillanatig nem törekedtek arra, hogy a motort nagyobb stressz alá vessék, mivel más programon vannak, és csak az utolsó 3 napon terveznek eltérő munkát végezni, de igazi garancia nincs arra, hogy odalépnek Ausztrália előtt.

Lewis Hamilton és az első méterek a 2020-ra tervezett W11-es versenygéppel, ami a 7. világbajnoki címet jelentheti a brit rekorder és a német világbajnok csapat számára.