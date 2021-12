A Mercedes mégis lemondhat a fellebbezésről – brit sajtó

Lewis Hamilton csapata most látszólag a sport jó hírnevét részesíti előnyben ahelyett, hogy minden áron kiharcolják valahogy pilótájuknak a nyolcadik világbajnoki címet.

Miután vasárnap este mindkét óvásukat visszadobta az FIA, a Mercedes hamar jelezte, hogy szeretnének majd fellebbezni a futam újraindításával kapcsolatos döntés ügyében, erre pedig ténylegesen 96 órájuk van.

A The Times azonban úgy értesült, hogy Toto Wolff és emberei, bár még mindig mérgesek a futam végkimenetele miatt, most mégis megértették, hogy tetteik milyen problémát okozhatnának a Forma–1 egésze számára, amennyiben a végletekig szeretnének elmenni Hamilton győzelme miatt.

A Mercedes talán még a mai napon bejelenti majd, hogy miként kívánnak továbblépni az ügyben, időközben pedig Christian Horner és a Red Bull is felkészül az esetleges jogi vitára. Minden fellebbezést és abból fakadó döntést azonban csütörtökig meg kell hozni, mert akkor tartják az FIA díjátadó gáláját, és addigra tudni kell, hogy ki a tényleges bajnok.

Most tehát várhatjuk, hogy mi lesz a csillagosok lépése, akik azért a vasárnapi viadalról nem távoztak üres kézzel, hiszen sikerült nekik zsinórban nyolcadszor is konstruktőri bajnokká válniuk, még ha ez sovány vigasz is az egyéni cím elbukásáért.

A Red Bull oldalán pedig nyilvánvalóan úgy érzik, hogy a Mercedes most elkeseredett vesztesként próbálkozik még megmásítani a végeredményt, és ezzel visszaadni pilótájuknak azt, ami a futam utolsó néhány körééig még szinte biztosnak tűnt: a nyolcadik világbajnoki címet.

Sainz egy remek eredménnyel zárta le első ferraris évét