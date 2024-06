A Mercedes megerősítette, Kanadában is lesznek fejlesztéseik

Toto Wolff és a Mercedes tartották a szavukat. Ahogy a műszaki igazgató, James Allison megjósolta, a csapatnak a Kanadai Nagydíjon is lesznek új alkatrészei a Monte-Carlóban már látottak mellett. Ott George Russell autójának új első szárnya gyorsított egy kicsit az autón, Montrealban pedig már Lewis Hamiltonnak is a rendelkezésére áll majd.

A Mercedes csapatfőnöke a beharangozójukban így nyilatkozott: „A monacói hétvége biztató volt. Folytattuk a stabil javulást az autóval, jobb lett az egyensúlya és közelebb is kerültünk az előttünk állókhoz. Ez az eredményeken még nem látszik, de ha be tudjuk hozni a lemaradásunkat, tudjuk, hogy idővel ott is fog.”

„Mindkét pilótánk megkapja az új első szárnyat Kanadában, de lesznek más fejlesztéseink is erre az eseményre. Az első szárny egy kicsit javított a köridőnkön a Hercegség szűk utcáin és a következő pályákon még több haszna lehet.”

„Mindezzel együtt az első helyekért hatalmas verseny lesz. A mezőny betömörödött, a többiek tovább fognak javulni. Továbbra is keményen és kitartóan kell dolgoznunk, hogy belesimuljunk ebbe a csoportba.”