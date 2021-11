A Mercedes még soha nem látta ilyen nyugodtnak Bottast

Szeptember elején a Mercedes bejelentette, hogy a Williams versenyzőjét, George Russellt szerződtette Lewis Hamilton mellé 2022-re és az azt követő évekre, Valtteri Bottas pedig többéves szerződéssel az Alfa Romeóhoz igazol. A bejelentés óta Bottas látszólag virágkorát éli, Törökországban megszerezte első győzelmét a szezonban és két sprintkvalifikációs győzelem mellett három pole-t is szerzett.

Bottas elismerte, hogy az Alfa Romeóval kötött hosszú távú szerződése szinte olyan érzés volt, mintha egy súlyt levettek volna a válláról, mivel aláírta első igazi többéves szerződését az F1-ben, azután, hogy a Williamsnél és a Mercedesnél is meg kellett küzdenie a helyéért.

Arra a kérdésre, hogy a Mercedes látott-e változást Bottasban, a brackley-i alakulat vezető pályamérnöke, Shovlin elismerte, hogy nem látta még a finnt olyan nyugodtnak, mint most.

"Valtteri mindig is nagyon-nagyon gyors volt. Azt hiszem, ahogy ő is mondta, hogy tudva mi a jövője, a hosszú távú szerződés elég nagyot dobott rajta. Csak azért vezet, mert szeret vezetni és az autó jól működik, és nagyon jól érzi magát a pályán, szóval még nem láttuk Valtterit olyan nyugodtnak, mint most. Ragyogó munkát végez nekünk, szóval boldogok vagyunk“ - mondta Shovlin a Sky-nak.

Miközben csapattársa, Hamilton elismerte, hogy pénteken nem volt meg a tempója, Bottas megnyerte a Katari Nagydíj második szabadedzését, amely leginkább reprezentálja a verseny körülményeit a Losailban megrendezett első F1-es éjszakai futamon.

A szombati napon azonban fordult a kocka és míg Hamilton magabiztosan, négy tizedes előnnyel nyerte az időmérőt Verstappen előtt, addig Bottas nem tudta megszorongatni sem csapattársát, sem a Red Bull pilótáját.

„Valtteri pénteken gyors volt egy körön, de nagyon jó volt a hosszú etapon is. Ha az autó jól működik alatta, akkor Lewis alatt is jól fog működni. Szóval számunkra ebből a szempontból biztató volt a péntek. Ez egy új pálya, rengeteget szimulálunk, aztán pályára visszük az autót, és a nagy kérdés az, hogy a szimuláció megfelel-e annak, amit a pályán látunk.“

„Az autó szerencsére jól működik, nagyjából ott tart, ahova vártuk, hogy őszinte legyek. Valtteri pedig egy nagyon-nagyon erős napot zárt. Szóval összességében igen, elégedettek vagyunk vele“ - tette hozzá Shovlin.

