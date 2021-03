A Mercedes még rejteget bizonyos trükköket az idei autóján

A német autógyártó kedd délben fedte fel 2021-es F1-es masináját, de észrevehető volt, hogy nem olyan padlólemez volt rajta, amely eleget tenne az idei új szabályoknak, így hát egyértelmű, hogy nem a legújabb verziót mutatták meg.

Fontos lesz, hogy a csapatok idén miként nyerik vissza a szabályok által elvett leszorítóerőt, ennek legfontosabb területe pedig a jelentősen megvágott padlólemez. James Allison technikai igazgató kifejtette, hogy ők maguk is rejtegetnek még dolgokat, ezért sem lehetett látni az új padlólemezt a W12-esről kiadott első képeken.

„Az a rész, amelyet nem mutatunk meg nektek, ott van a padlólemez éle mentén. Ezt a területet érintették legjobban az új szabályok, itt igyekeztek leginkább megvágni a teljesítményt. Odalent van néhány aerodinamikai részlet, amelyet még nem állunk készen megmutatni a világnak.”

„Nem azért, mert nincs ott, hanem azért, mert nem akarjuk, hogy lássák az ellenfelek. Nem szeretnénk, ha ők is hasonló dolgokat kezdenének a szélcsatornába rakni. Ezzel csak nyerünk néhány extra hetet” – magyarázta Allison.

„Szerintem mindenki nagyon szorosan figyeli a másikat, így tudjuk, hogy minket is árgus szemekkel néznek. Még nem kell megmutassuk, ezért nem is tesszük meg.” Allison azért elmondta, hogy egyéb változtatásokat jobban lehet látni a W12-n, például azt a „szexi kidomborodást” a motorborításon, amely a fejlesztéseket rejti el.

„Nem kell túl sokszor megnézzük ahhoz, hogy lássuk, ez sok szempontból egy régi barát. Ugyanaz a monocoque, ugyanaz a váltó, és a borítás alatt is sok dolog megegyezik tavalyhoz képest. Ha azonban közelebbről megfigyeljük, akkor azért láthatóak a nagyobb változtatások.”

„Ha megnézzük az oldaldobozt, akkor látható az az igazán szexi kidomborodás a motorborításon, amely azt a munkát rejti, amelyet a motorrészlegen végeztek, hogy még több lóerőt hozzanak ki az erőforrásból.”

„Az egész autón látni lehet apróságokat. Valójában új ruhákat vett fel, új aerodinamikai finomságokat, amelyektől reméljük, hogy ez is egy sikeres autó lesz.” A szakember tudja, hogy komoly potenciál rejlik az új autójukban, de közben azzal is tisztában van, hogy a riválisok is közeledhettek rájuk.

„Elmondhatatlanul várjuk az előttünk álló időszakot, de ugyanannyira izgulunk is miatta. Annyi minden módosult a szabályokban az apróbb részletek terén, amelyek meg is büntetik az autót a teljesítmény szempontjából.”

„Jobb munkát végeztünk a riválisoknál az elveszített teljesítmény visszaszerzésében? Egyikünk sem tudja, de azt mégis tudjuk, hogy nagyon fontos ez számunkra. Ezért hát az izgalom szintje elég magas az év ezen szakaszában.”

