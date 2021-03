A Mercedes még nem árulja el, mire költötték a zsetonjaikat a W12-n

A Mercedes mindenki meglepetésére már fél órával a hivatalos bemutatója előtt közölte az első számítógéppel elkészített képeket a 2021-es autójáról, a W12-ről.

Az autó alapszíne továbbra is fekete maradt, azonban az AMG almárka érkezésével egy kis ezüst is visszatért a festésbe, ahogyan továbbra is látható maradt az Ineos pirosa.

Azok után, hogy a 2021-re tervezett szabályváltozásokat egy évvel elhalasztották, a 2020-as autók fejlesztését bizonyos szinten befagyasztották. A csapatok két fejlesztési zsetont kaptak, amit az autó bizonyos részeire költhettek el: a McLarennek kötelezően a Mercedes motor befogadására kellett költenie a zsetonját, az AlphaTauri új orrkúpot készített.

A Mercedes technikai igazgatója, James Allison azonban a W12 bemutatása kapcsán elmondta, hogy egyelőre nem árulják el, mire költötték a saját zsetonjukat:

„Az, hogy az autó milyen részeit hozzák át az előző szezonról az ideire, az csapatonként változni fog, mert a szabályok nem írták elő azt, hogy mindenkinek ugyanazt kell átmentenie.”

„Egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy mindenki autóján lesznek olyan fontos részek, amelyek nagyon hasonlítani fognak a 2020-as megoldásaikra, de ez attól is függ, ki hogyan költi el a zsetonjait.”

„Ezen felül vannak olyan alkatrészek is, amelyeket a zsetonok nélkül is cserélni lehet, ilyen például a teljes erőforrás, a hűtőrendszerek, a felfüggesztéselemek, és persze a teljes aero csomagolás.”

„Mi is elköltöttük a zsetonjainkat, de egyelőre nem fogjuk elárulni, hogy pontosan mire. Majd idővel ez úgyis egyértelművé válik.”

Annak ellenére, hogy a 2021-es szezon előtt mindössze 3 tesztnapja lesz a csapatoknak arra, hogy kipróbálják a 2021-es autóikat, Allison nem aggódik azon, hogy ez problémát jelentene majd a Mercedesnek:

„Az, hogy a motorborítás alatt az általunk használt rendszerek többsége megegyezik a tavalyival azt jelenti, hogy jól állunk, nem lesz szükségünk annyi tesztre, mint normális körülmények között. Ezért még több időnk lesz arra, hogy még több teljesítményt találjunk az autóban, és lesz időnk tanulni az új gumikról. Ha kellően megbízható az autónk, akkor három nap teszt is elég lesz.”

„Ha valamilyen főrendszert elrontottunk, akkor azonban fennáll annak a veszélye, hogy az egész évre hátrányba kerülünk másokhoz képest.”

James Allison a Mercedes bemutatóján az igazi autó mellett állva azt is elmondta, hogy mindent megmutattak, kivéve a padlólemez szélét, mivel tudják, hogy a többi csapat úgyis alaposan megvizsgálja majd az ő megoldásukat, így pedig legalább pár hét hátrányba kerülnek.

