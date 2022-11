A Mercedes még mindig nem érti a W13-as minden tulajdonságát

A német autógyártó hosszú dominancia után idén már mindkét bajnoki címet elveszítette, és nehezen tudtak alkalmazkodni a 2022-es szabályok jelentette kihívásokhoz. A W13-ra keresztelt masinájuk pedig a szezon elején a delfinezéstől szenvedett, és ugyan a végére már egészen egyenesbe jöttek, így is tempóhátránnyal zárták az évet.

Az idény legnagyobb része azzal telt a Mercedesnél, hogy megértsék az autójuk fura és változó viselkedését, ami szerintük többnyire sikerült is, de ettől függetlenül mégsem mondhatják azt, hogy teljes mértékben urai a helyzetnek.

A megoldások megtalálása azonban azért is lenne fontos számukra, mert a W14-es már javában készül, és ha jövőre ismét harcba akarnak szállni a bajnokságért, akkor nem ragadhatnak be az év elején.

James Vowles főstratégát ennek megfelelően meg is kérdezték a csapat szokásos futam utáni videójában, hogy sikerült-e már teljességgel zöld ágra vergődniük az idei autóval. A válasza ugyan nem volt túlzottan biztató, de a folytatás szempontjából mégis pozitívnak mondható.

„Nem gondolnám, hogy most vagy akár a tél folyamán ki lehetne majd jelenti, hogy mindent tudunk a W13-ról. Voltak hullámhegyek és hullámvölgyek, ennek megfelelően pedig szerintünk vannak olyan részei még az autónak, melyeket nem értünk teljesen.”

„Ha viszont megnézzük a követett irányt, az elejéhez képest meglévő különbséget, főleg versenytempóban, akkor látható, hogy óriási előrelépést tettünk, és ezt csak úgy lehet, ha megértjük, hol vannak a problémák.”

A Mercedes jövőre talán koncepciót is vált, mivel a W13 egyik legnagyobb gondja az volt, hogy nagyon közel kellett működtetni a talajhoz, ami azonban folyamatos delfinezéshez és pattogáshoz vezetett, emiatt pedig összességében kompromisszumokat kellett kötniük az autó beállításai terén.

A váltás tehát kifizetődő is lehet, de a csapat tisztában van vele, hogy továbbra is nagy a lemaradásuk a Red Bullhoz képest, ez pedig legutóbb Abu Dhabiban is látszott.

„Bízunk abban, hogy most már megvannak az eszközeink, a szélcsatornás eszközeink, a fejlesztési eszközeink, a teljesítménnyel kapcsolatos eszközeink ahhoz, hogy a riválisoknál komolyabb ütemben tudjuk fejlődni.”

„Ettől függetlenül persze még mindig van egy űr, Abu Dhabi pedig ezt jól meg is mutatta. Ezt a tél folyamán be kell hozni, de szerintem megvannak a folyamataink és a rendszerünk, hogy ezt megvalósítsuk. A szezon során látható fejlesztés a télen is folytatódni fog, és úgy vélem, nagyon erős helyzetben leszünk jövőre” – magyarázta Vowles.

A szakember szerint ráadásul szervezetként is erősebben zárják ezt az esztendőt, mert a problémák és hibák orvoslása során még jobban összekovácsolódtak. „Mi csapatként hozzá vagyunk szokva a sikerekhez, a győzelemhez, ahhoz, hogy az élen vagyunk, de most mégsem voltunk. Mindez pedig pozitív irányba változtatta meg a csapatunkat.”

„Kihívásokkal teli év volt, ez nem kérdés. Nem voltunk a megszokott helyzetünkben, és ilyenkor biztosítani kell, hogy ebből kifolyólag előre tudj lépni, mi pedig ezt meg is tettük. Szerintem bizonyítottuk is a szezon elejéhez képest, hogy mennyit léptünk előre.”

„A csapatnak minden eddiginél jobban össze kellett fognia. Pedig nagyon könnyű ilyenkor széthúzni, de mi nem tettük. A pilóták is összedolgoztak, és hiszem, hogy miénk a legjobb páros a rajtrácson. Két elképesztő versenyzőnk van, akik egymást hajszolják, de közben összedolgoznak, hogy jobbá tegyék az autót.”

„Brixworth, Brackley és a pályán lévő csapat is mind azért dolgozik, hogy megértsük ezt a csomagot, aminek köszönhetően aztán a következő évben visszatérhetünk a győztesek útjára” – zárta gondolatát a Mercedes főstratégája.

