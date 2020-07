A Mercedes már pénteken felfedezte versenyen fellépő hibát

A Mercedes versenycsapatának vezető mérnöke, Andrew Shovlin beszélt arról, hogy már pénteken felfedezték a hibát Valtteri Bottas autójában. „Pénteken az egyik edzés végén fellépett Bottas autójában ez a hiba, onnantól kezdve tisztában voltunk ezzel.”

„Ez a hiba később folyamatosan jelen volt szombaton is, és a vasárnapi futam előtt is számoltunk vele, mert úgy néz ki, hogy ez az autó karakterisztikájának velejárója. Jelenleg ha pályára hajtunk az autóval, előbb-utóbb fellép majd. Kérdés, hogy milyen hamar” – számolt be az interjúról a RaceFans.

A Mercedes mindkét pilótáját arra kérte a verseny közepétől, hogy ne használja a rázóköveket:

„Ez röviden egy folyamatosan növekvő elektromos zaj, amely elkezdi befolyásolni több rendszernek a megfelelő működését is” – mondta Shovlin. „Valtterinél már a verseny közepénél láttuk ezt, és egyre rosszabb lett a helyzet, Lewisnál később jelent meg.”

Andrew Shovlin, Chief Race Engineer, Mercedes AMG Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

Az Osztrák Nagydíjat mindössze 11 autó fejezte be, és a megbízhatatlannak tűnő Mercedes motor ismét lesújtott: Lance Strollnak, és George Russellnek is fel kellett adnia a futamot. Shovlin szerint a sok kiesésért a hosszú szünet, és a kipróbálatlan újítások felelnek.

„Az egyik lehetséges ok erre, a nagy szünetet leszámítva az, hogy Barcelona óta ezek nem ugyanazok az autók. Az újításokkal potenciális hibalehetőségeket is teremtettek.”

„Ez a legegyértelműbb az erőforrásban, mert ott lehet a legkönnyebben egy változtatással szinte lavinát elindítani, de mindenki meg akarta ragadni az alkalmat arra, hogy (még a homogenizálás előtt) a legjobb motort tegye az autókba.”

Azt is kiemelte Shovlin, hogy a Red Bull Ring különösen kegyetlen az autókkal: „Az osztrák pálya egyszerűen borzalmas az autók szempontjából. Általában Melbourne-ben kezdődik a szezon, ahol nagyon nehéz előzni, és ahol nehéz előzni, ott jobban kiismerheted az autódat.”

„Ezen a pályán könnyű előzni, és ha nem nyomod neki folyamatosan, nem használod agresszíven a kerékvetőket, akkor veszélybe kerülsz. A rázókövek maguk szintén nagyon ártalmasak, és a kör nagy részében azokon hajtanak.”

„Az sem segít, hogy majdnem 30 fok volt, a levegő ritka, de forró, úgyhogy egyszerűen nincs akkora hűtés, mint normális körülmények között, ezért az autón könnyen felforrósodik. Minden évben ez a megbízhatóság versenye is, és most, hogy két versenyünk is lesz, mi is megpróbálunk javítani a hibáinkon, de mindenki ezt fogja tenni.”