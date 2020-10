A Mercedes már a hétvégén bajnok lehet

A Mercedes jó úton jár afelé, hogy 2020-ban megszerezze rekordot jelentő, zsinórban 7. világbajnoki címét a sorozatban. A címvédő alakulat előnye a konstruktőri pontversenyben 180 pont a Red Bullal szemben.

Az idei évben is domináló csapat az eddigi 11 verseny során minden megmérettetésen megszerezte a pole-pozíciót, és a győzelmet is csak kétszer engedte ki kezei közül: a második silverstone-i futamon Max Verstappen, Monzában pedig az AlphaTauri színeiben versenyző Pierre Gasly győzött.

A Forma-1 jelenlegi szabályai szerint egy csapat maximum 44 ponttal távozhat egy adott hétvégéről. Ehhez kettősgyőzelem, valamint a leggyorsabb kör bezsebelése szükséges.

A Mercedes akkor biztosítaná be matematikailag év végi elsőségét a Red Bull előtt, ha a Portugál Nagydíj után legalább 220 lenne a két csapat közötti különbség.

Ez azt jelenti, hogy a Mercedesnek 40 ponttal kellene növelnie előnyét a Red Bullal szemben. Vagy az első két helyen, vagy az első és a harmadik helyen kéne végezniük úgy, hogy a Red Bull nullázik.

Reálisabb lehet a jövő heti, Imola siker, ami után elég lenne a jelenlegi 180 pontos előnyből 176-ot megtartani.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrates in Parc Ferme with his team

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images