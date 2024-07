A Mercedes legújabb aprósága, mely hozzájárult győzelmükhöz Ausztriában

A Forma-1-es Osztrák Nagydíjra nem vártunk sok fejlesztést, előtte és utána is van futam ugyanis, ráadásul sprinthétvége volt – messze nem ez az ideális az új alkatrészek mérlegelésére. Néhány csapat azonban megzavarta ezt a trendet, hogy minden apró teljesítményfalatot felszipkázzanak, amit találhatnak, ez ugyanis a szoros rajtrácson nagyon sokat számíthat.

Érdekes módon a Mercedes folytatta azt a szokását, hogy közel minden versenyre hoz valamit, ezúttal a gerendaszárny alakult át a hétvégén, ahol George Russell ünnepelhetett. Ahogy címlapképünkön látható, a kétsíkú elrendezés alsó elemének ívhúrja megrövidült ahhoz képest, amit az Emilia-Romagnai Nagydíjhoz képest használtak.

A csapat a légellenállást és a leszorítóerőt akarta csökkenteni az új elemmel, melynek hátsó szélét vágták vissza az előző specifikációhoz képest. A külső rész a szárnyvéglapnál határozottan rövidebb, mint korábban volt.

Sauber C44 beam wing comparison Fotót készítette: Uncredited

Egy másik csapat is igyekszik rugalmasabbá tenni aerodinamikai beállításait az elmúlt pár futamon, a Sauber több különböző hátsó szárnyat is bemutatott az előző versenyeken, azok igényeinek megfelelően. Ausztriában ehhez új gerendaszárny is járult, mely egyetlen elemből áll, így csökkentett leszorítóerővel és légellenállással egészíti ki a Red Bull Ringre kiválasztott hátsó szárnyat.

Bár csábító lenne feltételezni, hogy a csapat szimplán leszedte a felső szárnylapot, nem ez a helyzet. Az egyetlen elemnek nagyobb az ívhúrja, ahogy a fenti, első szabadedzésen lőtt képeinken látható, ahol Bottas az egy, Csou Kuan-jü pedig a két szárnylapos elemet használta. Végül egyikük sem használta az új elrendezést, valószínűleg olyan helyszínekre tartogatják, mely a Red Bull Ringnél kisebb légellenállást és leszorítóerőt követel meg.

McLaren MCL38 end plate comparison Fotót készítette: Giorgio Piola

A McLaren a szezon folyamán rendesen átdolgozta autóját, ennek köszönhetően az élmezőny eleje felé katapultálták magukat. Nem ülnek azonban a babérjaikon, folyamatosan dolgoznak gyengeségeiken és ezért egy újabb adag alkatrésszel érkeztek Ausztriába.

A csapat szerint elsősorban lassú tempónál vannak hiányosságai az MCL38-nak, az Ausztriában bemutatott változások az első szárnyon és a felfüggesztésen ezzel voltak hivatottak segíteni, bár ahogy Andrea Stella csapatfőnök is elmondta, nehéz egyensúlyozni a jelenlegi szabályrendszerben:

„Az autók jelenlegi generációjában, a jelenlegi generációs első szárnyakra vonatkozó szabályakkal nagyon meg van kötve a kezünk, ami az alakokat illeti, így nehéz elérni, amit például lassú tempónál, nagy szögű kanyarokban akar az ember elérni egyszerre azzal, amit egyenesben, nagy tempónál szeretne.”

„Ez a kihívás persze minden csapat előtt ott van és ezért annyira nehéz az első szárnyat fejleszteni. A kompromisszum, amin dolgozunk, képes lehet hasznot hozni lassú tempónál, anélkül, hogy a gyors, egyenesbeli sebességünket csökkentené.”

A csapat által végrehajtott változtatások az eddigiek evolúciójának következő lépése, a tervezők meg akarták változtatni a leszorítóerő generálása és a légáramlatok tisztításának arányát. Ezt több módon is elérték, megváltoztatták a szárnylapokat például, melyeknek változott az ívhúrja, valamint hátsó szélüknek a vonalvezetése. A nagyobb változások a szárny külső részét érintették, a szárnyvéglappal együtt.

Itt továbbra is a tavaly Silverstone-ban bemutatott, félig leválasztott kapcsolódó elemeket találhatjuk, melyekkel nagyon gyorsan rátettek még egy lapáttal az Osztrák Nagydíjon bemutatott, azonnali sikert hozó csomagra.

Azonban bár a dizájn DNS-e alapvetően nem változik, a csapat azt már más módon használja, a szárnylapok csúcsai ugyanis visszahajlanak maguk felé, ami komolyabb örvénygenerálást eredményez és segít a levegő kifelé terelésében.

Ennek eredménye az is, hogy nagyobb rés keletkezik a szárnylapok és a szárnyvéglap találkozásánál, ami módosítja a légáramlatok viselkedését, ami a nyomásuk eloszlását illeti. Hogy ezt a lehető legjobban kihasználják, a McLaren a szárnyvéglap dőlésszögét és alakját is módosította, valamint a bukósíkot is áthelyezték.

McLaren MCL38 end plate comparison Fotót készítette: Giorgio Piola

Így a szárnyvéglap első és felső szélei lekerekítettebbek lettek, míg a hátsó részén, alul megnyitott abblak még hátrébb nyúlik, köszönhetően annak, hogy egy háromszög alakú éket vertek a szárnyvéglap végére (piros nyíllal jelölve). Az is egyértelművé válik a találkozásuk legalsó pontjából, mennyire más szögben állnak a szárnylapok a szárnyvéglaphoz képest.