„A Mercedes lecserélte Bottast, ez pedig fáj Hamiltonnak...”

A Mercedes egy félig új párossal kezdte meg a 2022-es szezont, ugyanis Valtteri Bottas távozott a német istállótól, a helyére pedig a korábbi Mercedes-junior George Russell érkezett.

Russell jobban kezdte a szezont Hamiltonnál, és jelenleg 23 ponttal a hétszeres világbajnok előtt áll a pontversenyben. Az F1-es újságíró, Peter Windsor pedig egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte rosszul érinthette Hamiltont, hogy már nincs mellette egy második számú:

„Michael Schumacher idejében is láthattuk, hogy mindig volt egy második számú pilóta mellette, aki segítette őt a világbajnoki cím megnyerésében. A Red Bullnál most Sergio Perez tölti be ezt a szerepet Max Verstappen mellett.”

„A Mercedesnél pedig korábban Bottas segítette Hamiltont, azonban a Mercedes Russell leigazolása mellett döntött. Ez pedig fáj Hamiltonnak” – magyarázta Windsor.

Windsor hangsúlyozta, hogy második számú versenyzőnek szerződtette volna Russellt a csapatfőnök Toto Wolff helyében, hiszen ez szerinte segíthetett volna megoldani a pilótapáros dinamikájának esetleges problémáit:

„Ha én lennék a Mercedes csapatfőnöke, akkor Russellt második számúnak igazoltam volna le. Egy olyan szerződést dugtam volna az orra alá, amelyben világosan az áll, hogy nem végezhet Hamilton előtt” – tette hozzá.

