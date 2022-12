A Mercedes korábbi technikai igazgatója örült Verstappen 2021-es vb-győzelmének

A rajongók szerint ez volt az idei év legjobb előzése

Az idei évben minden nagydíj után lehetett szavazni arra, hogy mi volt a futam legjobb, legszebb megmozdulása, így összejött 22 előzés, melyből az F1 hivatalos oldala videót is készített. Most pedig az is kiderült, hogy ezen előzések közül melyik vihette haza a Crypto.com „Előzések királya” címet.