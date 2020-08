A Mercedes komplex aero csomagja, amely hozzájárult a domináns 1-2-höz Belgiumban

A Mercedes minden téren tovább növelte az előnyét a 2020-as szezonban a Belga Nagydíjon, amelyre egy alaposan átdolgozott autóval érkeztek. James Allison mérnökei továbbra sem ülnek a babérjaikon, és a tökéletességre törekednek.

Miután az utóbbi futamokon úgy tűnt, hogy a Red Bull fel tudott zárkózni a Mercedesre a saját fejlesztéseikkel, amelyekről Alex Albon elmondta, hogy elsősorban az autó vezethetőségét javította, a W11 egy különleges csomagot kapott az alacsony leszorítóerőt igénylő belga, és valószínűleg olasz versenyekre is.

Az autó elejénél kezdve, a Mercedes által hamar meghonosított L alakú szárnyak az S-csatorna kijáratánál sokáig változatlanok voltak a szezonban, de Belga Nagydíjra alapos frissítésen estek át: az elem méretét megnövelték, és kapott egy elegáns hajlítást is, így már jobban hasonlít a Red Bull által is használt szárnyakra.

Mercedes F1 W11 fins comparison Photo by: Giorgio Piola

A legnagyobb változás az autó középső részénél a bargeboard-ot érintette, az teljes csomagot optimalizálták az alacsony leszorítóerőt igénylő pálya igényeihez:

A bargeboard első, függőleges belépőszárnyát kiegyenesítették, és megnövelték a magasságát, és ehhez igazították a második elemet is (piros nyilakkal.)

A padlólemezt megelőző alsó szárnycsoportot (fehér nyilakkal) megkurtították, míg a bargeboard legfeltűnőbb elemének, a lamellás vízszintes terelőszárnyaknak, amelyeket a Red Bull után most a McLaren is átvett, lecsökkentették a számát 5-ről 4-re (kék nyilakkal).

Ezek alatt az alsó terelőszárnyat (zöld nyilakkal) szintén megváltoztatták, és a megnövelt méretű szárnyelem kapott egy kistestvért is, hogy hatékonyabban vezesse el a légáramlatokat a padlólemez belépőélénél.

Megmaradt ezen felül a Mercedes érdekes, extra oldalsó beömlője is az elsődleges, „postafiók” megnyitás alatt, amely a szezon elején még csak egy szükségmegoldásnak tűnt, ugyanakkor most ezeknek a formáját is finomították.

Visszatért a Mercedes egypilléres hátsószárnytartója is, amely nagyban felelős lehet a Mercedes által is használt, új korszakos hajlékony hátsószárnynak, igaz, ennek a létezését Toto Wolff tagadta.

Mercedes F1 W11 rear comparison Photo by: Motorsport Images

Hátulról az autón látszik, hogy a légellenálláscsökkentés érdekében mennyire megvágták a hátsó szárny méretét is, amely azonban még mindig nagyobb volt, mint a Ferrari, a Renault, vagy az AlphaTauri által használt monzai szárny.

Érdekes még megfigyelni, hogy hiába hinné azt az ember, hogy minél kisebb motorborítás megnyitással akarnának menni a csapatok, a Mercedes mégis nagyobb megnyitást használt az osztrák konfigurációnál, mivel a pilóták a kör több, mint két harmadán padlógázzal mennek Spa-ban.

