A Mercedes komoly csatára számít a Hondával a japánok utolsó évében

A Mercedes 2020-ban is domináns, pár napja sikerült nekik behúzni a rekordot jelentő zsinórban hetedik konstruktőri elsőséget, de a német márka már 2021-re is első számú esélyesnek számít, hiszen az autókra vonatkozó szabályok szinte alig változnak.

A Red Bull növekvő tempója viszont, melyet Verstappen rendszeresen megmutat, miközben a Mercedeseket hajszolja, előtérbe hozta, hogy a Milton Keynes-i gárda talán elkezdte kiaknázni az autó karosszériájában lévő lehetőségeket.

A jövőre érkező aerodinamikai fejlesztésekkel, valamint a Honda teljesen új motorjával, Toto Wolff pontosan tudja, hogy a Red Bull még erősebb lesz, így a Mercedes jelenlegi formája nem garantálja a jövő évi bajnoki címeket.

Amikor megkérdezték tőle, hogy aggódik-e a Red Bull felemelkedésétől, az osztrák így fogalmazott: „Mindig aggódunk, mert talán azt lehet mondani, hogy ez a szezon az eddigi legjobbunk volt, a legnagyobb különbséggel, de ritkán volt több autó elöl háromnál.”

„Max is lenyűgöző munkát végez. Valószínűleg jobban vezet, mint amire az autója képes lenne. Mintha minden héten deja vu érzésünk lenne, mert mindig ez a három fickó van az elejében, ő pedig próbál belekapaszkodni a Mercedesekbe.”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, and the rest of the field on the opening lap

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images