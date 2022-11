A Mercedes kőkemény küzdelemre számít a Red Bull ellen vasárnap este

A szombati sprintversenyt követően George Russell és Lewis Hamilton rajtolnak majd az első sorból, mögöttük közvetlenül Max Verstappennel és Sergio Perezzel. A Mercedes remek tempót diktált a sprinten, de Shovlin szerint a melegebb idő vasárnap a Milton Keynes-i csapatnak kedvezhet.

A Motorsport.comnak értékelve szombati teljesítményüket, Shovlin elmondta: „Ha a sprintversenyt általában nézzük, van egy órád, ahol állíthatsz a beállításaidon, aztán az időmérő kezdetétől semmin sem változtathatsz. Hogyha az elején jól eltalálod a beállításokat, jó helyzetben vagy. Bár pénteken elég furcsa volt a pálya, az autónk viszonylag jól működött.

„Ma délelőtt úgy éreztük, nem lesz olyan jó a helyzet, sokszor melegedtek túl a hátsók, szóval a hűvösebb idő nekünk kedvezett. Szerintünk ez holnap is kedvezne, de most úgy néz ki, hogy eltaláltuk a jó ablakot, amiben a mai versenyen jól működtek az autók, és az is segített, hogy jól választottunk gumikeveréket.”

„Nem áll össze, hogy a Red Bullnál ne lettek volna tisztában azzal, hogy a közepes nem fog működni. Lehet, tudták, hogy gyengék ezek az abroncsok, szóval inkább ma felhasználták, hogy ne kelljen belőlük kétszer használni hosszabb. Stratégiailag ez volt a kisebbik rossz.”

Arra a kérdésre, hogy vasárnap ki tudják-e védekezni a Red Bullok támadásait, Shovlin azt mondta, szorosabb lesz a verseny: „Nagyon nehéz megmondani. Azt hiszem, annyit mondhatok az egész éves adatok alapján, hogy Max gyors lesz holnap. Ha a pálya melegebb lesz, az pár problémájukat enyhítheti.”

„Úgy tűnt, az első kerekekkel volt bajuk, ez biztosan enyhülni fog kicsit. Ráadásul jó gumikon lesznek, nekünk a lágyak mellett muszáj lesz közepeseket vagy keményeket is használni, szóval keményebb csatára számítunk.”

„Jobb pozícióba azonban nem is kerülhettünk volna. Jó a két autót az élen látni. A közelmúltban a versenytempónk is elég jó volt, meglátjuk, mire lesz elég. Mindenképpen kőkemény küzdelemre számítunk, de kétségbeesetten fogunk harcolni az első futamgyőzelmünkért.”

Shovlin Russellt dicsérte teljesítményéért, amivel Verstappent több merész próbálkozást követően sikerült megelőznie: „Remekül kezelte a nyomást és azt, hogy egy Maxhoz hasonló figura ellen kellett versenyeznie, akit talán a legnehezebb megelőzni a mezőnyben. De George-ot láttuk a Williamsben, tudja, hogyan kell előzni és jó is benne.”

„Szóval nem volt meglepő számunkra, de fantasztikus teljesítményt mutatott. Ahonnan idén indultunk, tudtuk, hogy nehéz lesz eljutni odáig, hogy versenyeket nyerjünk, de bíztató, amikor az úton látod, hogy elhaladsz a mérföldkövek mellett.”

„Abszolút hibátlan teljesítmény volt tőle. A rajtnál meglepett, hogy ennyire nyomás alatt tudja tartani Maxot, de az igazi meglepetés az volt, amikor a verseny vége felé elkezdett feljönni rá és szinte teljesen rámászott, ahol csak tudott.”

A Ferrari szerint logikus döntés volt a Red Bulltól közepeseket használni a sprintfutamon.