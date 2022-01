A Mercedes klónozása 2022-ben is segíteni fog az Aston Martinnak

2020-ban igazi nyerő taktikának bizonyult, hogy a silverstone-i gárda a szabályok adta keretek között, vagy talán azt kicsikét túl is lépve másolta le a csillagosok 2019-es masináját. A „rózsaszín Mercedes” névre keresztelt autó pedig a szezon során legtöbbször a harmadik legjobb volt, amellyel egy futamgyőzelmet és három további dobogót szereztek.

Az istálló technológiai vezetője szerint pedig az az év egyértelműen felnyitotta a szemüket, és mindez az idei autójuk fejlesztésénél is komoly segítséget jelent. „Mindenképpen máshogy látjuk már a dolgokat – új koncepciókat és ötleteket ismertünk meg” – mondta Green a The Race-nek.

„Mindez pedig lehetővé tette, hogy a 2021-es, de különösen a 2022-es autó esetében is alkalmazni tudjuk ezt a gondolkodásmódot.” A két évvel korábbi sikereik azonban sok riválisuk szemét szúrták, mivel úgy vélték, hogy a Racing Point túlzásba vitte a másolást, és talán szabálytalanul is járt el.

Green azonban továbbra is állítja, hogy semmi rosszat nem tettek, és hogy egy másik dizájn újraalkotása közel sem volt olyan könnyű lépés. A többiek morgolódása pedig főként abból eredt, hogy sikeresek tudtak lenni ezzel a koncepcióval.

„Úgy kezdtük, hogy megnéztük az autójukat, és megpróbáltuk kitalálni, hogy az miért volt sokkal gyorsabb, mint az összes többi. Sokat tanultunk akkor, de ezt a folyamatot nem lehet lerövidíteni.”

„Ez nem másolás. Ez egy megoldás kifejlesztése, ahol van egy hozzávetőleges ötleted arra, hogy mi lehet a válasz, de ettől még el kell jutni a végére, és ehhez ugyanúgy rengeteg munkára és fejlesztésre van szükség.”

„Bizonyos értelemben még nehezebb is, mivel az irányok elvisznek téged attól, amit te a jó válasznak vélsz. A csapatunk szerintem remek munkát végzett a filozófia megértésével. Ha megnézzük a mezőnyt, sok másik csapat is hasonlóan tett. Ők is azt csinálták, amit mi: a leggyorsabb autó filozófiáját vették alapul a maguk módján.”

„Ez nem egy újkeletű dolog, csak mindenki rákapott, mert mi elég jó munkát végeztünk vele, ami nem tetszett más istállóknak” – magyarázta Andrew Green. Az persze tény, hogy a Mercedes tavalyi kocsiját idén már nem vehetik alapul a teljesen új szabályok miatt, de ettől a korábban megtanultakat még a hasznukra fordíthatják.

