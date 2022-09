A Mercedes kizárja, hogy szélárnyékozni fognak az időmérőn

A hétszeres világbajnok csak a mezőny végéről indulhat majd Monzában, mivel a csapata úgy döntött, bevetik idei negyedik erőforrását, ami viszont már büntetést von maga után.

Miközben persze az időmérőnek azért így is lesz valamennyi tétje számára, hiszen a többi büntetett pilótához képest az elért időeredmény dönt majd a sorrendről, mégsem lesz szükség arra, hogy minden századmásodpercet kisajtoljon a szombat legfontosabb eseményén.

Papíron mindez pedig lehetővé teszi, hogy a Mercedes beáldozza bajnokát Russell megsegítése érdekében, és akár egy nagy időmérős eredménnyel kiváló helyzetbe hozhatnák őt a vasárnapi viadalra.

Miközben Russell tehát értékes tizedeket nyerhetne így, ő mégis úgy gondolja, a szélárnyékozás túl veszélyes is, hiszen könnyen el lehet rontani, és akkor csak többet ártanak vele esélyeinek, mint amennyit javítanának rajtuk.

„Ha sikerül eltalálni, akkor egyértelmű segítség. Ez viszont inkább nagy kockázat, de nagy nyereség is, emiatt pedig nem helyezünk rá akkora hangsúlyt. Az időmérőkön még mindig tanulunk, mert idén ez volt az egyik leggyengébb pontunk. Szóval úgy vélem, mindketten csak kimegyünk, aztán a szokásos programot futjuk majd.”

Hamilton egyébként is úgy véli, mivel valószínűleg ő fog majd a két autó közül elsőként kimenni a pályára, ezért az már önmagában is elég nagy segítség lesz Russellnek. „Most George döntheti el, hogy elsőnek vagy másodiknak akar menni, és valószínűleg mögöttem akar majd menni. Szóval én csak a normális programot futom majd, ő pedig amúgy is szélárnyékot fog kapni.”

A pilóták egyébként úgy látják, a Mercedes sebessége eddig nem annyira meggyőző Monzában, így nem feltétlenül lesz könnyű dolguk. „Kissé fura nap volt. Az FP1 egész jónak tűnt, de aztán a Ferrari és a Red Bull lépett egyet előre hozzánk képest” – magyarázta Russell.

„Vagy talán mi tettünk egy lépést hátra, mivel az FP2-n már a McLaren mögé szorultunk. Lesz még min dolgozni ma este, hogy mindent megértsünk.” Hamilton, aki csak hetedik volt délután, még hozzátette: „Vagy mi lassultunk be, vagy ők gyorsultak fel. Én mindent beleadok odakint, de nem érződik túlságosan gyorsnak.”

A csillagosok nehézségeihez hozzájárul az is, hogy nem a legjobban tudják lehívni a hibrid rendszer által eltárolt energiát, mivel már az egyenesek vége előtt kifogynak az extra teljesítményből, Russell szerint ez pedig a Ferrarit hozhatja előnybe.

„Hiányzik a megfelelő energialeadás. Hasonlóak vagyunk, mint a Red Bull, de a Ferrari jobban áll ebből a szempontból. Ez tehát nehezítheti a dolgokat versenykörülmények között, és kénytelenek leszünk megbirkózni vele.”

