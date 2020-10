A Mercedes kijelentette: nem fogunk motort adni a Red Bullnak

A F1 egyik legnagyobb kérdése jelenleg, és az elkövetkező hónapokban még az is marad majd, hogy milyen megoldást talál a Red Bull 2022-re a Honda kilépését követően.

Amennyiben nem találnak más opciót, a Renault fogja szállítani a Red Bullnak és az AlphaTaurinak is a motort, azonban a felek igen rossz szájízzel váltak el 2018-ban.

A Mercedesszel nem számol a Red Bull, és most a csillagosok csapatfőnöke, Toto Wolff is kijelentette, hogy eszük ágában sincs motort adni a legnagybb riválisuknak.

"Több oka is van annak, hogy nem tudunk motort biztosítani számukra, ami a legfontosabb itt, hogy már így is 4 csapatot látunk el, (2021-től a McLarent is) beleértve a saját csapatunkat, szóval lassan elértük azt a szintet, hogy lassan alig tudjuk tartani a gyártást. Egyszerűen nincs szabad kapacitásunk."

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Nincsenek ugyanakkor kétségeim afelől, hogy Helmutnak (Marko) van egy B-terve, szóval szerintem nem fognak rászorulni egyik jelenlegi motorgyártóra sem."

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner is elmondta, hogy Toto Wolff „nyílvánvalóvá tette, a Mercedes nem szívesen gyártana nekik motort, így a csapat a két másik, a sorozatban lévő gyártóra kénytelen támaszkodni.” Azt is hozzátette, hogy a döntés meghozatalához szükséges „nyomozást” időbe fog telni végrehajtani.

A Ferrari részéről Mattia Binotto mondta el, hogy még nem fontolták meg a beszállítás lehetőségét, de erről szerinte elsősorban a Red Bullnak kell döntenie.

"Nem gondolkoztunk még ezen a lehetőségen, de ez olyan dolog, amelyen elkezdünk gondolkodni most. Nem döntöttünk még erről. Elsősorban a Red Bull dolga lesz, hogy megkeressen minket ezzel. Nagyszerű csapat, efelől nincsnek kétségeim."

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

"Még egy csapatnak szállítani nagyon energiaigényes, meg kell még ezt fontolnunk. Gyorsan döntést kell hoznunk, mert magunkat is rendbe kell szedni 2022-re."

A Renault részéről Cyril Abiteboul korábban is nyitott volt a kapcsolat újrakezdésére, de cinikusan megjegyezte, hogy valószínűleg a Red Bullnak más tervei vannak.

Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team, is interviewed by Simon Lazenby, Sky TV, and Anthony Davidson, Sky TV, on Sky Sports F1 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

"Nem tudom elképzelni egyszerűen, hogy ne lenne A és B tervük is. Szerintem mi a Renault-val a tervek legvégén vagyunk valahol" - nyilatkozta a francia szakember.

Az első szabadedzést esemény nélkül kellett lefújni, elmaradt Ilott és Schumacher debütálása.

Ajánlott videó: